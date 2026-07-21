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Мусорные завалы в Чувашии начинают исчезать: регион нашел способ избавиться от старой резины

Россия » Поволжье » Чебоксары

В Чувашской Республике развернули кампанию по сбору изношенных автомобильных покрышек. Проект реализуют в нескольких населенных пунктах региона при поддержке компании "Татнефть".

шины
Фото: Wikipedia by TUBS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
шины

Жители могут сдать старые шины в специализированных пунктах приема. Местные администрации информируют население о точных адресах сбора и правилах обращения с такими отходами.

Инициатива стала частью федеральных программ "Чистая страна" и "Зелёная экономика". Ранее в республике уже запускали подобные проекты по утилизации мусора, чтобы снизить нагрузку на почву и воду, а также вернуть материалы в производственный цикл через переработку.

Организаторы рассчитывают не только очистить территорию от завалов резины, но и приучить жителей к системному обращению с крупногабаритным мусором.

Параметр Детали проекта
Базовые программы "Чистая страна", "Зелёная экономика"
Партнер проекта "Татнефть"
Локация Специализированные пункты приема в Чувашии
Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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