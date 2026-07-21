Мусорные завалы в Чувашии начинают исчезать: регион нашел способ избавиться от старой резины

В Чувашской Республике развернули кампанию по сбору изношенных автомобильных покрышек. Проект реализуют в нескольких населенных пунктах региона при поддержке компании "Татнефть".

Фото: Wikipedia by TUBS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ шины

Жители могут сдать старые шины в специализированных пунктах приема. Местные администрации информируют население о точных адресах сбора и правилах обращения с такими отходами.

Инициатива стала частью федеральных программ "Чистая страна" и "Зелёная экономика". Ранее в республике уже запускали подобные проекты по утилизации мусора, чтобы снизить нагрузку на почву и воду, а также вернуть материалы в производственный цикл через переработку.

Организаторы рассчитывают не только очистить территорию от завалов резины, но и приучить жителей к системному обращению с крупногабаритным мусором.

Параметр Детали проекта Базовые программы "Чистая страна", "Зелёная экономика" Партнер проекта "Татнефть" Локация Специализированные пункты приема в Чувашии

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова