В Чувашской Республике развернули кампанию по сбору изношенных автомобильных покрышек. Проект реализуют в нескольких населенных пунктах региона при поддержке компании "Татнефть".
Жители могут сдать старые шины в специализированных пунктах приема. Местные администрации информируют население о точных адресах сбора и правилах обращения с такими отходами.
Инициатива стала частью федеральных программ "Чистая страна" и "Зелёная экономика". Ранее в республике уже запускали подобные проекты по утилизации мусора, чтобы снизить нагрузку на почву и воду, а также вернуть материалы в производственный цикл через переработку.
Организаторы рассчитывают не только очистить территорию от завалов резины, но и приучить жителей к системному обращению с крупногабаритным мусором.
|Параметр
|Детали проекта
|Базовые программы
|"Чистая страна", "Зелёная экономика"
|Партнер проекта
|"Татнефть"
|Локация
|Специализированные пункты приема в Чувашии
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.