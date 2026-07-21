Туляки массово отказались от сковородок: рост продаж готовых блюд обогнал все крупные регионы

Жители Тульской области стали чаще покупать готовую еду в магазинах и сервисах доставки. За последний год продажи в этой категории выросли на 87%. Этот результат стал самым высоким среди крупнейших регионов России, сообщает газета "Ведомости".

Фото: pixabay.com by Pexels is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Овсянка с черникой

По данным исследования X5 Group и Роскачества, во втором квартале 2026 года каждый двадцатый чек (5,01%) содержал готовую продукцию. Особенно заметно изменились утренние привычки людей: спрос на готовые завтраки увеличился на 37% по сравнению с прошлым годом.

Рейтинг блюд Наименование 1 место Рисовая каша 2 место Борщ с курицей 3 место Куриный шницель с картофельным пюре

Для обычного покупателя — будь то офисный сотрудник в Туле или рабочий в районном центре — решающим фактором становится доверие к конкретному магазину. Так считают 79% опрошенных. При этом люди стали внимательнее относиться к качеству: 85% интересуются тем, как производится еда, а 17% специально ищут на упаковке отметку о проверке.

Тренд на отказ от домашней готовки виден и в других регионах, хотя темпы роста там ниже тульских. В Иркутской области продажи выросли на 63%, в Красноярском крае — на 40,1%, в Свердловской области — на 39%, в Челябинской — на 29,8%.

Готовность платить за удобство подтверждают и общие цифры: более половины россиян (51%) согласны переплачивать за доставку, чтобы сэкономить время на кухне. При этом 42% граждан летом тратят на питание от 25 до 50 тысяч рублей в месяц.

"Спрос на готовую еду в Тульской области растет быстрее, чем в среднем по стране. Это говорит о трансформации бытовых привычек жителей региона: люди все чаще выбирают готовые решения вместо самостоятельного приготовления, особенно в утренние часы", — отмечает региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов