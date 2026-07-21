Омск прощается с наследием советской транспортной сети: демонтаж конструкций изменит облик района

В Омске начали сносить часть подземного перехода у остановки "Бульвар Зеленый" на Левобережье. Рабочие демонтируют выходы, которые вели к бывшим трамвайным путям по улице Лукашевича.
Эти выходы перестали использовать после того, как по улице перестали ходить трамваи и сняли рельсы. Теперь лишние конструкции убирают, чтобы они не занимали место и не создавали рисков для инфраструктуры.
Рабочие демонтируют лестницы и парапеты. Пустоты заполнят песком, который будут уплотнять по слоям. Чтобы старые выходы не стали слабым местом для основного перехода, их отделят от него новыми стенами.
Чтобы избежать просадки грунта и провалов под весом машин, участок закроют монолитными плитами. Это распределит нагрузку на почву и стенки технических помещений. Сам подземный переход останется в работе, но в прежнем виде.
|Этап работ
|Техническое решение
|Демонтаж
|Снос лестниц и парапетов
|Изоляция
|Возведение новых стен между выходом и переходом
|Заполнение
|Послойное уплотнение песком
|Укрепление
|Укладка монолитных плит для распределения нагрузки
Параллельно с ликвидацией выходов дорожники готовят улицу Лукашевича к новому покрытию — верхний слой асфальта уже сняли. Полностью открыть все полосы на мосту у омского Телецентра планируют к осени 2026 года.
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