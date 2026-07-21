Омск прощается с наследием советской транспортной сети: демонтаж конструкций изменит облик района

В Омске начали сносить часть подземного перехода у остановки "Бульвар Зеленый" на Левобережье. Рабочие демонтируют выходы, которые вели к бывшим трамвайным путям по улице Лукашевича.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ дорожные работы

Эти выходы перестали использовать после того, как по улице перестали ходить трамваи и сняли рельсы. Теперь лишние конструкции убирают, чтобы они не занимали место и не создавали рисков для инфраструктуры.

Как уберут выходы

Рабочие демонтируют лестницы и парапеты. Пустоты заполнят песком, который будут уплотнять по слоям. Чтобы старые выходы не стали слабым местом для основного перехода, их отделят от него новыми стенами.

Чтобы избежать просадки грунта и провалов под весом машин, участок закроют монолитными плитами. Это распределит нагрузку на почву и стенки технических помещений. Сам подземный переход останется в работе, но в прежнем виде.

Этап работ Техническое решение Демонтаж Снос лестниц и парапетов Изоляция Возведение новых стен между выходом и переходом Заполнение Послойное уплотнение песком Укрепление Укладка монолитных плит для распределения нагрузки

Дорожные работы и сроки

Параллельно с ликвидацией выходов дорожники готовят улицу Лукашевича к новому покрытию — верхний слой асфальта уже сняли. Полностью открыть все полосы на мосту у омского Телецентра планируют к осени 2026 года.

Трамвайная ветка, которая шла в Кировский округ от проспекта Королева, окончательно уходит в прошлое. Демонтаж путей и шпал на этом участке начался несколько лет назад.