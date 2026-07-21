Слишком много заказов из глубинки: Ozon задумал расширение, которое перестроит доставку в Перми

Ozon объявил о планах по строительству второго логистического центра в Пермском крае. Запуск объекта площадью 40 тыс. кв. м по полу запланирован на осень 2026 года, сообщили в пресс-службе маркетплейса. Склад будет специализироваться на обработке крупногабаритных товаров: в нем установят специальные стеллажи и погрузочную технику. Мощности рассчитаны на размещение около 15 млн единиц и обработку сотен тысяч заказов в сутки с полным циклом операций — от приёмки до передачи курьерам.

Фото: commons.wikimedia.org by К.Артём.1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Машина Ozon

Ориентировочный объём инвестиций в проект оценивается в 2,8 млрд рублей. Расчёт основан на данных IBC Real Estate за II квартал 2026 года: средняя стоимость строительства складов класса А составила 69,1 тыс. рублей за кв. метр. Сама компания Ozon официального подтверждения объёма финансирования или источника средств не публиковала.

Инфраструктура и спрос в регионе

Первый логистический центр Ozon в Пермском крае уже работает: его площадь превышает 100 тыс. кв. м, вместимость — более 35 млн товаров, пропускная способность — порядка 1 млн заказов в день. В его состав входят сортировочный центр на 20 тыс. кв. м и хаб для передачи отправлений курьерам. Доставка осуществляется напрямую клиентам и через сеть более 1,6 тыс. пунктов выдачи.

Рост онлайн-заказов в регионе сохраняет высокие темпы. По итогам первого полугодия 2026 года их число увеличилось на 90% в годовом исчислении. На одного покупателя приходится на 60% больше заказов, чем годом ранее. Особенно быстро растут показатели в малых городах: 40% заказов приходится на населённые пункты с населением до 50 тыс. человек, где объём заказов вырос на 95% год к году, а число покупателей — на четверть.

Местные продавцы активно масштабируют присутствие на платформе. На конец 2025 года их число превысило 5 тыс., совокупный оборот составил более 25 млрд рублей — рост почти на треть по сравнению с 2024 годом. За первое полугодие 2026 года оборот пермских предпринимателей на Ozon достиг 12,5 млрд рублей.

Федеральный масштаб экспансии

Строительство в Перми вписывается в общую программу расширения складской сети. В июле 2026 года Ozon запустил предварительный отбор девелоперов для возведения 3,8 млн кв. м складов по России в ближайшие два года. К октябрю 2026 года планируется получить небольшие площади (6-10 тыс. кв. м) в Александрове, Каспийске, Миассе и Россоши. Основной объём — около 2,5 млн кв. м, преимущественно в виде крупных комплексов от 80 тыс. кв. м — приурочен к осени 2027 года.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин обращает внимание, что оценка стоимости строительства по рыночным усреднённым показателям и подтверждённый инвестиционный бюджет проекта — разные категории. Реальный объём вложений зависит от условий контракта с генеральным подрядчиком, стадии проектной документации, стоимости подключения к инженерии и условий кредитного обеспечения, если оно привлекается.

Экспертная проверка: специалист по проектному финансированию специалист по проектному финансированию Алексей Крупин