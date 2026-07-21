Риск здоровьем пациентов: махинации с мединструментами в Якутии обернулись судом

Верховный суд Якутии подтвердил решение о взыскании 599 тысяч рублей с двух предпринимателей, которые поставили фальсифицированные медицинские изделия во вторую горбольницу Якутска. Попытка оспорить выплаты провалилась: апелляционная инстанция признала требования медиков законными, а доводы поставщиков — несостоятельными.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Судейский молоток и документы

История началась еще в 2017 году. Тогда якутская компания обязалась поставить в медучреждение шприцы и инфузионные системы на сумму более 1,1 миллиона рублей. Вместо сертифицированной продукции в больницу привезли дешевые аналоги, снабдив их поддельными документами и печатями. Позже бизнесменов признали виновными в мошенничестве, что стало основанием для гражданского иска о возмещении вреда.

В суде ответчики пытались доказать, что ущерба нет. Их логика строилась на том, что больница приняла товар без претензий и успела его использовать. Защита также настаивала, что реальная рыночная стоимость привезенных изделий якобы даже превышала сумму контракта. Однако экспертиза Торгово-промышленной палаты республики расставила все по местам: качество и характеристики товара не соответствовали заявленным в госконтракте.

Параметр дела Детали Сумма исходного контракта 1 116 409 рублей Предмет поставки Шприцы и системы для инфузий Итоговая сумма взыскания 599 000 рублей

Судебная коллегия по гражданским делам подчеркнула: разница между оплаченной ценой и реальной стоимостью фальсификата — это прямой ущерб бюджетному учреждению. Тот факт, что контрафактные шприцы были фактически использованы, не освобождает поставщиков от ответственности за обман. Решение вступило в законную силу.

"Доводы жалобы не опровергают установленных обстоятельств. Факт причинения ущерба и его размер подтверждены вступившим в законную силу приговором суда и результатами экспертизы", — отметили в Объединенной пресс-службе судов Республики Саха (Якутия).

Почему это важно для региона

Для Якутии, где сложная логистика и огромные расстояния делают каждую поставку медикаментов дорогостоящей и жизненно важной, контроль качества остается острой темой. Завоз контрафакта в отдаленные районы или крупные городские больницы — это не просто финансовое нарушение, а риск для здоровья пациентов в условиях, когда быстрая замена партии товара не всегда возможна.

"Когда речь идет о подделке документов и замене характеристик товара, это трактуется как мошенничество с последующим взысканием разницы. Для бюджетных учреждений это сигнал — ущерб можно и нужно возвращать через экспертизу и суды", — пояснила юрист Светлана Фёдорова.

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