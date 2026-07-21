Узкая трасса годами душила жителей: утвержден масштабный прорыв за пределы МКАД

Арбатско-Покровская линия метро официально перешагнет через МКАД. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект продления "синей" ветки в район Восточный. Это решение должно поставить точку в многолетних дорожных заторах на восточном выезде из города и разгрузить вечно стоящее Щелковское шоссе.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ метро Москвы

Восточный экспресс: от Гольяново до Замкадья

Жители района Восточный годами оставались заложниками одной узкой магистрали. Выезд на Щелковское шоссе по утрам превращался в лотерею с предсказуемым финалом — глухой пробкой. По словам Сергея Собянина, продление линии от строящейся станции "Гольяново" до Восточного — мера назревшая и критически важная для транспортного баланса округа.

"Продление метро за МКАД в восточном направлении — это не просто стройка, а устранение инфраструктурного тупика. Для рынка недвижимости в этой локации это означает автоматический переход из категории 'удаленных окраин' в зону высокой доступности, что всегда влечет за собой приток частных инвестиций", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Важный нюанс: новые планы не сдвинут сроки запуска станции "Гольяново". Тоннелепроходческие щиты запустят одновременно на всех участках. Такой метод позволит интегрировать новые территории в общую сеть без задержек. На фоне того, как московская реновация ускоряет ввод жилья, расширение метро становится фундаментом для новых кварталов.

Цифры и охваты: кому станет легче

Эффект от новой стройки почувствуют не только москвичи. Инфраструктура серьезно облегчит жизнь обитателям соседних муниципалитетов, включая Балашиху и Щелковский район. Если сейчас синяя ветка обслуживает около 1,5 миллиона человек, то после расширения ее протяженность превысит 47 километров.

Параметр Показатель после продления Общая длина линии Более 47 км Ежедневный пассажиропоток До 790 тысяч человек Количество прямых бенефициаров 12 тыс. жителей Восточного + десятки тысяч из МО

Параллельно с подземкой город развивает и наземные связи.

Инфраструктура и безопасность

Строительство метро в плотно застроенных районах требует ювелирной точности. Специалисты отмечают, что проектирование в зоне Щелковского шоссе — это сложнейший вызов из-за обилия коммуникаций и необходимости сохранять движение по трассе во время работ.

"Транспортные объекты такого масштаба требуют не только грамотного проектирования, но и жесткого контроля за состоянием грунтов и существующих сетей. Продление линии в Восточный создаст цивилизованный пешеходный каркас там, где раньше людям приходилось буквально пробираться через обочины шоссе к автобусам", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Когда начнется проходка тоннелей?

Работы на участке до района Восточный начнутся одновременно со строительством станции "Гольяново", проект уже утвержден.

Как это повлияет на работу Щелковского шоссе?

Основная цель проекта — убрать с шоссе избыточный поток пассажирского транспорта и личных авто, на которых люди добираются до действующих станций метро.

Будут ли перекрывать дороги во время стройки?

Проходка тоннелей ведется закрытым способом, что минимизирует ограничения на поверхности, однако локальные изменения схем движения возможны в зонах вестибюлей.

Кто сможет пользоваться новыми станциями?

В первую очередь жители района Восточный, а также жители подмосковных городов Балашиха и Щелково, для которых время в пути до центра сократится.

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