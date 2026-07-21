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Навоз на детских площадках: ситуация в Сургутской районе вынудила власти пойти на крайние меры

Россия » Урал » Ханты-Мансийск

В парке деревни Лямина Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры коровы свободно гуляют по дорожкам и детским площадкам, загрязняя территорию навозом. Местные жители жалуются, что ограждение не удерживает скот, а владельцы животных не принимают мер. Администрация поселения сообщает о подготовке контракта на установку нового забора с запорными воротами, а также о профилактической работе с владельцами скота совместно с полицией.

Коричневая корова с рогами
Фото: Pravda.Ru by Вольдемар Курицын is licensed under Все права защищены
Коричневая корова с рогами

Парк в Лямине открыли в сентябре 2022 года. На территории появились детские и спортивные площадки, топиарные фигуры, скамейки и клумбы. Зона отдыха быстро стала популярной у жителей, но проблема самовыгула скота перечеркнула комфорт отдыха.

По словам жителей, ограждение по периметру есть, но входы в парк открыты — калиток нет. Это позволяет коровам заходить на территорию беспрепятственно.

Реакция администрации

В администрации Лямины подтвердили проблему и сообщили о планах по её устранению.

"В настоящее время мы заключаем контракт на установку нового ограждения с воротами. Работаем над этим вопросом, чтобы вход в парк закрывался на замок", — прокомментировали в мэрии поселения.

Параллельно власти вместе с сотрудниками полиции проводят профилактическую и административную работу с владельцами скота. Напомним, в ХМАО-Югре за самовыгул и бесконтрольное нахождение коров вне разрешенных мест установлены административные штрафы:

  • от 500 до 2 000 рублей — для граждан;
  • до 5 000 рублей — для должностных лиц;
  • до 10 000 рублей — для юридических лиц.
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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