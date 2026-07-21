Калининградская область отправила 1,5 тысячи тонн свинины и субпродуктов в регионы России

Предприятия Калининградской области отправили в другие регионы России 1,5 тысячи тонн свинины и субпродуктов. Весь объем продукции произвели на местных фермах и мясокомбинатах.

Фото: Designed by Freepik by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кусок свинины

Поставки организовали для поддержки сельского хозяйства области и укрепления продовольственной безопасности страны. Для местного производителя такая практика позволяет сбывать излишки продукции и сохранять стабильную загрузку мощностей в условиях ограниченного рынка сбыта.

Логистика из эксклава в основные регионы страны остается сложной задачей, однако регулярные отгрузки мясной продукции подтверждают возможность эффективного взаимодействия регионального агросектора с внутренним рынком России.

Показатель Значение Объем отправленной продукции 1,5 тыс. тонн Вид продукции Свинина и субпродукты Происхождение Калининградская область

"Отправка продукции в другие регионы России является частью усилий по поддержке сельскохозяйственных предприятий и укреплению продовольственной безопасности страны", — сообщили в администрации Калининградской области.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов