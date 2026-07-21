Предприятия Калининградской области отправили в другие регионы России 1,5 тысячи тонн свинины и субпродуктов. Весь объем продукции произвели на местных фермах и мясокомбинатах.
Поставки организовали для поддержки сельского хозяйства области и укрепления продовольственной безопасности страны. Для местного производителя такая практика позволяет сбывать излишки продукции и сохранять стабильную загрузку мощностей в условиях ограниченного рынка сбыта.
Логистика из эксклава в основные регионы страны остается сложной задачей, однако регулярные отгрузки мясной продукции подтверждают возможность эффективного взаимодействия регионального агросектора с внутренним рынком России.
|Показатель
|Значение
|Объем отправленной продукции
|1,5 тыс. тонн
|Вид продукции
|Свинина и субпродукты
|Происхождение
|Калининградская область
"Отправка продукции в другие регионы России является частью усилий по поддержке сельскохозяйственных предприятий и укреплению продовольственной безопасности страны", — сообщили в администрации Калининградской области.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.