Топливный замок начал открываться: Ленобласть меняет правила на АЗС после жестких ограничений

На автозаправочных станциях Ленинградской области начали пересматривать жесткие лимиты на продажу бензина. Ограничения, введенные ранее для стабилизации рынка, постепенно уходят в прошлое. Губернатор региона Александр Дрозденко подтвердил: для ряда марок топлива планка отпуска в одни руки существенно поднялась, а по некоторым позициям лимиты сняты полностью.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пистолет на заправке

Логистика под контролем

Ситуация с топливным обеспечением в области выровнялась. Самым дефицитным ресурсом остается бензин АИ-95, в то время как запасы дизельного топлива не вызывают опасений. На заправках региона уже зафиксированы изменения в правилах обслуживания: если раньше на АИ-92 действовал лимит в 30 литров, то теперь за раз можно залить от 40 до 60 литров. Одна из крупных сетей также разрешила отпускать до 40 литров АИ-95.

Особое внимание власти уделяют заправкам на ключевых федеральных трассах. Магистрали М-11, "Кола", "Сортавала" и "Скандинавия" испытывают максимальную нагрузку из-за плотного транспортного потока. Снабжение этих точек топливом идет в приоритетном порядке, чтобы исключить заторы и очереди у колонок. Стабильность поставок сейчас важнее, чем локальные рекорды продаж.

"Рост лимитов — это сигнал о том, что оптовые поставки начали доходить до конечного потребителя в нужном объеме. Мы видим классическую механику выравнивания спроса и предложения на региональном уровне", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Стоит учитывать, что топливный рынок Ленобласти тесно связан с общей экономической активностью.

Динамика лимитов на АЗС

Марка топлива Изменение лимита АИ-92 Увеличение с 30 до 40-60 литров АИ-95 Увеличение до 40 литров (в отдельных сетях) Дизельное топливо Стабильное наличие, лимиты минимальны

Параллельно с топливным вопросом в регионе решаются задачи по обновлению инфраструктуры. Часто заправки становятся "точками сборки" для прилегающих территорий, где планируется модернизация систем коммуникаций. Однако ключевым фактором остается доступность горючего для частного сектора и аграриев.

"Для аграрного сектора бесперебойные поставки горючего — вопрос выживания урожая. В периоды пиковых нагрузок именно сельхозпроизводители первыми чувствуют дефицит, поэтому расширение лимитов на АЗС общего пользования разгружает систему", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Мнение аналитиков

Эксперты отмечают, что текущее облегчение режима продажи не означает полной отмены контроля. Регуляторы продолжают следить за тем, чтобы топливо не уходило в теневой сектор. Любые попытки искусственного завышения цен или скрытого дефицита будут пресекаться надзорными органами, которые сейчас проводят активные проверки бизнеса по различным направлениям.

Ответы на популярные вопросы

Означает ли это снижение цен на бензин?

Увеличение лимитов говорит о стабилизации объемов, но не гарантирует автоматического снижения розничных цен, которые зависят от биржевых котировок.

Какие трассы обеспечены топливом лучше всего?

В приоритете снабжения находятся ключевые федеральные направления: М-11, Р-21 "Кола", А-121 "Сортавала" и А-181 "Скандинавия".

Почему на АИ-95 лимиты выше, чем на АИ-92?

Напротив, ситуация с АИ-95 остается более напряженной, поэтому по этой марке ограничения снимаются медленнее.

Распространяются ли лимиты на безналичный расчет?

Лимиты устанавливаются на объем отпускаемого топлива через колонку, вне зависимости от способа оплаты (карта или наличные).

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