Водители окажутся в ловушке: перекрытие Светлого проезда в Курске заставит искать новые пути объезда

С 22 июля на Светлом проезде частично ограничат движение транспорта. Дорогу перекроют, чтобы сотрудники компании "РИР Энерго" смогли подключить новые многоэтажные дома на улице Карла Маркса к городским теплосетям.
По данным комитета ЖКХ, ограничения продлятся до 4 августа. В этот период водителям придется искать альтернативные пути объезда или рассчитывать на возможные задержки в пути.
Для жителей новых домов на Карла Маркса эти работы означают доступ к отоплению и горячей воде, что позволит завершить ввод жилья в эксплуатацию и подготовить инфраструктуру к зимнему сезону.
|Параметр
|Детали
|Место ограничений
|Светлый проезд
|Срок работ
|с 22 июля по 4 августа
|Цель
|подключение домов на ул. Карла Маркса к теплосетям
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