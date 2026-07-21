Водители окажутся в ловушке: перекрытие Светлого проезда в Курске заставит искать новые пути объезда

С 22 июля на Светлом проезде частично ограничат движение транспорта. Дорогу перекроют, чтобы сотрудники компании "РИР Энерго" смогли подключить новые многоэтажные дома на улице Карла Маркса к городским теплосетям.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Перекрытие дороги в центре города

По данным комитета ЖКХ, ограничения продлятся до 4 августа. В этот период водителям придется искать альтернативные пути объезда или рассчитывать на возможные задержки в пути.

Для жителей новых домов на Карла Маркса эти работы означают доступ к отоплению и горячей воде, что позволит завершить ввод жилья в эксплуатацию и подготовить инфраструктуру к зимнему сезону.

Параметр Детали Место ограничений Светлый проезд Срок работ с 22 июля по 4 августа Цель подключение домов на ул. Карла Маркса к теплосетям