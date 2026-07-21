Погода в Новосибирске превратится в кошмар: грядущее слияние циклонов изменит привычный ритм города

Новосибирск и Новосибирская область попадут под влияние объединяющихся циклонов. Дожди в городе продлятся как минимум два дня, а в южных районах региона ожидаются опасные погодные явления.
По прогнозу "Западно-Сибирского УГМС", 22 июля в Новосибирске пройдет кратковременный дождь. Более интенсивные осадки придут 23 июля — днем в городе ожидают сильные дожди.
"Завтра в городе ждем кратковременный дождь. И местами сильный дождь днем 23 июля. Такой картины, как в прошлую пятницу, мы не ожидаем", — пояснила начальник отдела метеопрогнозов "Западно-Сибирского УГМС" Наталья Кичанова.
Циклоны, пришедшие из Омской и Томской областей, объединятся 22-23 июля и накроют всю территорию региона. Основной удар придется на юг области.
|Параметр
|Прогноз (юг региона, 22 июля)
|Осадки
|Сильные дожди, ливни, крупный град
|Ветер
|17-22 м/с (шквалы при грозах — от 25 м/с)
Параллельно с изменением погоды в Новосибирске зафиксировали дымовые шлейфы от лесных пожаров в Томской области.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.