Погода в Новосибирске превратится в кошмар: грядущее слияние циклонов изменит привычный ритм города

Новосибирск и Новосибирская область попадут под влияние объединяющихся циклонов. Дожди в городе продлятся как минимум два дня, а в южных районах региона ожидаются опасные погодные явления.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Городской дождь

По прогнозу "Западно-Сибирского УГМС", 22 июля в Новосибирске пройдет кратковременный дождь. Более интенсивные осадки придут 23 июля — днем в городе ожидают сильные дожди.

"Завтра в городе ждем кратковременный дождь. И местами сильный дождь днем 23 июля. Такой картины, как в прошлую пятницу, мы не ожидаем", — пояснила начальник отдела метеопрогнозов "Западно-Сибирского УГМС" Наталья Кичанова.

Опасные явления в регионе

Циклоны, пришедшие из Омской и Томской областей, объединятся 22-23 июля и накроют всю территорию региона. Основной удар придется на юг области.

Параметр Прогноз (юг региона, 22 июля) Осадки Сильные дожди, ливни, крупный град Ветер 17-22 м/с (шквалы при грозах — от 25 м/с)

Параллельно с изменением погоды в Новосибирске зафиксировали дымовые шлейфы от лесных пожаров в Томской области.

Экспертная проверка: климатолог / синоптик климатолог / синоптик Павел Лебедев