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Погода в Новосибирске превратится в кошмар: грядущее слияние циклонов изменит привычный ритм города

Россия » Сибирь » Новосибирск

Новосибирск и Новосибирская область попадут под влияние объединяющихся циклонов. Дожди в городе продлятся как минимум два дня, а в южных районах региона ожидаются опасные погодные явления.

Городской дождь
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Городской дождь

По прогнозу "Западно-Сибирского УГМС", 22 июля в Новосибирске пройдет кратковременный дождь. Более интенсивные осадки придут 23 июля — днем в городе ожидают сильные дожди.

"Завтра в городе ждем кратковременный дождь. И местами сильный дождь днем 23 июля. Такой картины, как в прошлую пятницу, мы не ожидаем", — пояснила начальник отдела метеопрогнозов "Западно-Сибирского УГМС" Наталья Кичанова.

Опасные явления в регионе

Циклоны, пришедшие из Омской и Томской областей, объединятся 22-23 июля и накроют всю территорию региона. Основной удар придется на юг области.

Параметр Прогноз (юг региона, 22 июля)
Осадки Сильные дожди, ливни, крупный град
Ветер 17-22 м/с (шквалы при грозах — от 25 м/с)

Параллельно с изменением погоды в Новосибирске зафиксировали дымовые шлейфы от лесных пожаров в Томской области.

Экспертная проверка: климатолог / синоптик Павел Лебедев
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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