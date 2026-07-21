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Если связь исчезла: в Крыму вернули уличные телефоны, которые работают в любой ситуации

Россия » Юг » Симферополь

В городах Крыма начали устанавливать стационарные уличные телефоны. Меру приняли из-за перебоев с мобильной связью и отключений электричества, которые затрудняют вызов экстренных служб.

Таксофон
Фото: unsplash.com by Catgirlmutant is licensed under Free to use under the Unsplash License
Таксофон

Первые аппараты появились в Керчи, Евпатории и Джанкое. С их помощью жители могут вызвать полицию, скорую помощь, пожарных, аварийную службу газа или обратиться в единую службу экстренной помощи.

Город Адреса установки
Керчь ул. Кирова, 3; ул. Пушкина, 30
Джанкой ул. Кутузова, 28; ул. Восточная, 20а; ул. Интернациональная, 78; ул. Толстого, 26; ул. Карла Маркса, 15
Евпатория пр. Ленина, 2 и 56; перекрестки: Революции — Караева, Интернациональной — Д. Ульянова, Некрасова — Фрунзе, пр. Победы — Некрасова

В Джанкое телефоны начали работать с 17 июля. В Евпатории аппараты разместили в разных районах города в местах с наибольшим пешеходным трафиком.

Необходимость в "железодорожной" связи стала острой на фоне участившихся атак беспилотников. Только в ночь на 21 июля над Крымом и другими регионами РФ сбили 209 БПЛА, из которых 56 пришлись на Севастополь. Повреждения инфраструктуры привели к отключению электричества в населенных пунктах Южного берега Крыма и перебоям с водоснабжением в ряде районов полуострова.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов

Возврат к стационарной связи в экстренных точках — это прагматичный шаг по созданию резервного контура безопасности. В условиях, когда мобильные вышки и энергосети становятся уязвимыми, простые проводные линии обеспечивают единственную гарантированную точку контакта гражданина с государством. С точки зрения регионального управления, это дешевле и быстрее, чем пытаться мгновенно восстановить всю цифровую инфраструктуру в каждой точке присутствия.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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Если связь исчезла: в Крыму вернули уличные телефоны, которые работают в любой ситуации
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