Если связь исчезла: в Крыму вернули уличные телефоны, которые работают в любой ситуации

В городах Крыма начали устанавливать стационарные уличные телефоны. Меру приняли из-за перебоев с мобильной связью и отключений электричества, которые затрудняют вызов экстренных служб.

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Первые аппараты появились в Керчи, Евпатории и Джанкое. С их помощью жители могут вызвать полицию, скорую помощь, пожарных, аварийную службу газа или обратиться в единую службу экстренной помощи.

Город Адреса установки Керчь ул. Кирова, 3; ул. Пушкина, 30 Джанкой ул. Кутузова, 28; ул. Восточная, 20а; ул. Интернациональная, 78; ул. Толстого, 26; ул. Карла Маркса, 15 Евпатория пр. Ленина, 2 и 56; перекрестки: Революции — Караева, Интернациональной — Д. Ульянова, Некрасова — Фрунзе, пр. Победы — Некрасова

В Джанкое телефоны начали работать с 17 июля. В Евпатории аппараты разместили в разных районах города в местах с наибольшим пешеходным трафиком.

Необходимость в "железодорожной" связи стала острой на фоне участившихся атак беспилотников. Только в ночь на 21 июля над Крымом и другими регионами РФ сбили 209 БПЛА, из которых 56 пришлись на Севастополь. Повреждения инфраструктуры привели к отключению электричества в населенных пунктах Южного берега Крыма и перебоям с водоснабжением в ряде районов полуострова.