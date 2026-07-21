В городах Крыма начали устанавливать стационарные уличные телефоны. Меру приняли из-за перебоев с мобильной связью и отключений электричества, которые затрудняют вызов экстренных служб.
Первые аппараты появились в Керчи, Евпатории и Джанкое. С их помощью жители могут вызвать полицию, скорую помощь, пожарных, аварийную службу газа или обратиться в единую службу экстренной помощи.
|Город
|Адреса установки
|Керчь
|ул. Кирова, 3; ул. Пушкина, 30
|Джанкой
|ул. Кутузова, 28; ул. Восточная, 20а; ул. Интернациональная, 78; ул. Толстого, 26; ул. Карла Маркса, 15
|Евпатория
|пр. Ленина, 2 и 56; перекрестки: Революции — Караева, Интернациональной — Д. Ульянова, Некрасова — Фрунзе, пр. Победы — Некрасова
В Джанкое телефоны начали работать с 17 июля. В Евпатории аппараты разместили в разных районах города в местах с наибольшим пешеходным трафиком.
Необходимость в "железодорожной" связи стала острой на фоне участившихся атак беспилотников. Только в ночь на 21 июля над Крымом и другими регионами РФ сбили 209 БПЛА, из которых 56 пришлись на Севастополь. Повреждения инфраструктуры привели к отключению электричества в населенных пунктах Южного берега Крыма и перебоям с водоснабжением в ряде районов полуострова.
Возврат к стационарной связи в экстренных точках — это прагматичный шаг по созданию резервного контура безопасности. В условиях, когда мобильные вышки и энергосети становятся уязвимыми, простые проводные линии обеспечивают единственную гарантированную точку контакта гражданина с государством. С точки зрения регионального управления, это дешевле и быстрее, чем пытаться мгновенно восстановить всю цифровую инфраструктуру в каждой точке присутствия.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.