Липецк: аварийный мост длиной 53 метра заменят на новый путепровод длиной 45 метров

В Липецке на следующей неделе полностью демонтируют аварийный пешеходный мост в районе Карьера, соединяющий улицу Гайдара и ДК "Студеновский". Конструкции 66 лет, она обветшала и признана опасной для людей.

Фото: Администрация Главы Республики Карелия is licensed under public domain старый мост

Для сноса моста Юго-Восточная железная дорога выделила подрядчику два временных окна в расписании поездов — 28 и 30 июля. Каждое окно продлится полтора часа. Это время необходимо, чтобы безопасно убрать металлоконструкции над железнодорожными путями.

Сейчас рабочие уже начали разбирать деревянный настил. Однако ситуация остается рискованной: местные жители продолжают игнорировать запреты. Подрядчик ежедневно заваривает вход на мост со стороны улицы Гайдара железными листами, но к утру люди отгибают их и проходят по металлическому каркасу вдоль ограды.

Строители планируют полностью убрать деревянные ступени и настил в ближайшие дни. Для работы 300-тонного автокрана, который будет демонтировать пролеты, из бетонных плит подготовили специальную площадку.

Сроки и стоимость нового путепровода

Разбор старого 53-метрового моста и возведение нового путепровода длиной 45 метров выполняет омская компания "Альянс Техносервис". Стоимость контракта составляет 52,8 млн рублей. Как стало известно, липецкие организации не проявили интерес к этому заказу.

Параметр Данные Сумма контракта 52,8 млн рублей Длина старого моста 53 метра Длина нового моста 45 метров Срок сдачи Конец 2027 года (возможен досрочный ввод)

Пока новый объект строится, жителям предлагается использовать альтернативный маршрут обхода железной дороги. Путь стал длиннее, но он исключает риск попасть под поезд или обрушение конструкций.