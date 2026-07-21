Дышать стало по-настоящему опасно: ситуация в Казани вынудила власти принять экстренные меры

Воздух в районе закрытого мусорного полигона на Химической улице в Казани загрязняет сероводород. Концентрация газа превысила допустимые нормы, что создает риски для здоровья людей, живущих по соседству.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Свалка отходов с экскаваторами

Газ выделяется из разлагающихся пластов старых отходов. Ветер разносит запах на жилые кварталы, из-за чего горожане начали массово жаловаться в администрацию.

"Сероводород — токсичное вещество. При длительном воздействии он вызывает раздражение дыхательных путей и головокружение", — пояснили специалисты.

Меры по ликвидации выбросов

Городская администрация признала проблему. Чтобы снизить выбросы, власти планируют провести геологические изыскания и установить датчики мониторинга воздуха. Также рассматривают вариант закрыть доступ на отдельные участки полигона.

Мероприятие Цель Геологические работы Изучение структуры полигона и поиск источников газа Системы мониторинга Контроль уровня сероводорода в режиме реального времени Ограничение доступа Изоляция наиболее опасных участков

Конечная цель мэрии — полностью устранить источник загрязнения, чтобы вернуть безопасность в жилой сектор.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова