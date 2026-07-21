Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Слишком много заказов из глубинки: Ozon задумал расширение, которое перестроит доставку в Перми
Риск здоровьем пациентов: махинации с мединструментами в Якутии обернулись судом
Изумрудная сказка в тарелке: готовим прохладный шедевр, который заставит забыть про горячую плиту
Узкая трасса годами душила жителей: утвержден масштабный прорыв за пределы МКАД
Навоз на детских площадках: ситуация в Сургутской районе вынудила власти пойти на крайние меры
Топливный замок начал открываться: Ленобласть меняет правила на АЗС после жестких ограничений
Калининградская область отправила 1,5 тысячи тонн свинины и субпродуктов в регионы России
Возвращение из космоса станет главным испытанием экипажа: что ждет "Союз МС-28" у Земли
Организм после 40 держится за каждый грамм? Эта легкая тренировка быстро спасет талию

Дышать стало по-настоящему опасно: ситуация в Казани вынудила власти принять экстренные меры

Россия » Поволжье » Казань

Воздух в районе закрытого мусорного полигона на Химической улице в Казани загрязняет сероводород. Концентрация газа превысила допустимые нормы, что создает риски для здоровья людей, живущих по соседству.

Свалка отходов с экскаваторами
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Свалка отходов с экскаваторами

Газ выделяется из разлагающихся пластов старых отходов. Ветер разносит запах на жилые кварталы, из-за чего горожане начали массово жаловаться в администрацию.

"Сероводород — токсичное вещество. При длительном воздействии он вызывает раздражение дыхательных путей и головокружение", — пояснили специалисты.

Меры по ликвидации выбросов

Городская администрация признала проблему. Чтобы снизить выбросы, власти планируют провести геологические изыскания и установить датчики мониторинга воздуха. Также рассматривают вариант закрыть доступ на отдельные участки полигона.

Мероприятие Цель
Геологические работы Изучение структуры полигона и поиск источников газа
Системы мониторинга Контроль уровня сероводорода в режиме реального времени
Ограничение доступа Изоляция наиболее опасных участков

Конечная цель мэрии — полностью устранить источник загрязнения, чтобы вернуть безопасность в жилой сектор.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Садоводство, цветоводство
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Лишние хлопоты остались в прошлом: огурцы по-фински радуют насыщенным вкусом без сложной стерилизации
Еда и рецепты
Лишние хлопоты остались в прошлом: огурцы по-фински радуют насыщенным вкусом без сложной стерилизации
Поставщики ГСМ в Краснодарском крае массово игнорируют государственные контракты из-за убытков
Краснодарский край
Поставщики ГСМ в Краснодарском крае массово игнорируют государственные контракты из-за убытков
Популярное
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай

Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.

Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Поставщики ГСМ в Краснодарском крае массово игнорируют государственные контракты из-за убытков
Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном Любовь Степушова
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Последние материалы
Свобода движения: возвращаем чувствительность пальцам и избавляемся от ночной боли в руках
Шакира спасла шоу после фиаско коллеги: Джастин Бибер испортил атмосферу на ЧМ
Третья форма денег — официально: что важно знать о старте цифрового рубля с 1 сентября
Модный ретинол под вопросом: почему идеальное средство для кожи вызывает споры
Русские Шушары снова заговорили об автомобилях: на заводе стартовал выпуск загадочного Tenet A8
Водители окажутся в ловушке: перекрытие Светлого проезда в Курске заставит искать новые пути объезда
Погода в Новосибирске превратится в кошмар: грядущее слияние циклонов изменит привычный ритм города
Это было заранее согласовано: Дарья Мороз раскрыла правду о поступлении Анны Пересильд
Погода готовит России неожиданный финал июля: Калининград оказался в центре странного сценария
Если связь исчезла: в Крыму вернули уличные телефоны, которые работают в любой ситуации
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.