Воздух в районе закрытого мусорного полигона на Химической улице в Казани загрязняет сероводород. Концентрация газа превысила допустимые нормы, что создает риски для здоровья людей, живущих по соседству.
Газ выделяется из разлагающихся пластов старых отходов. Ветер разносит запах на жилые кварталы, из-за чего горожане начали массово жаловаться в администрацию.
"Сероводород — токсичное вещество. При длительном воздействии он вызывает раздражение дыхательных путей и головокружение", — пояснили специалисты.
Городская администрация признала проблему. Чтобы снизить выбросы, власти планируют провести геологические изыскания и установить датчики мониторинга воздуха. Также рассматривают вариант закрыть доступ на отдельные участки полигона.
|Мероприятие
|Цель
|Геологические работы
|Изучение структуры полигона и поиск источников газа
|Системы мониторинга
|Контроль уровня сероводорода в режиме реального времени
|Ограничение доступа
|Изоляция наиболее опасных участков
Конечная цель мэрии — полностью устранить источник загрязнения, чтобы вернуть безопасность в жилой сектор.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.