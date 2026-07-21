Тишина в небе над Минеральными Водами: авиакомпания "Азимут" приостановила полёты в Киров

Авиакомпания "Азимут" приостановила полеты по маршруту Минеральные Воды — Киров — Минеральные Воды. Рейсы А46183 и А46184 будут недоступны с 23 июля по 30 августа. Об этом сообщили в АО "Аэропорт Победилово".

Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены Путешественники с багажом наблюдают за самолетами через панорамное окно терминала

Перевозчик отменил вылеты по четвергам и воскресеньям. Ближайший доступный рейс из Ставропольского края в Киров запланирован только на 3 сентября. Причины массовой отмены рейсов авиакомпания не раскрыла.

"Решение об отмене не связано с работой аэропорта Победилово. Аналогичная ситуация коснулась рейсов из Минеральных Вод в Ижевск, Калугу, Ульяновск, Пензу и других", — уточнили в АО "Аэропорт Победилово".

Пассажиры, которые сейчас находятся на отдыхе на Ставрополье, вынуждены самостоятельно искать способы возвращения. Варианты ограничиваются перелетами с пересадками или поездками на поезде, которые занимают почти двое суток. Информации о запуске дополнительных рейсов для вывоза туристов нет.

Порядок возврата и обмена билетов

Отмена рейсов дает пассажирам право на вынужденный возврат средств. Порядок действий зависит от того, где оформлялся билет.

Если покупка совершена через агентство или агрегатор, запрос на возврат нужно подавать в эту организацию.

Для обмена билета следует обратиться в контактный центр авиакомпании "Азимут".

Параметр Информация Период отмены 23 июля — 30 августа Дни вылета Четверг, воскресенье Ближайший рейс 3 сентября