Тишина в небе над Минеральными Водами: авиакомпания "Азимут" приостановила полёты в Киров

Авиакомпания "Азимут" приостановила полеты по маршруту Минеральные Воды — Киров — Минеральные Воды. Рейсы А46183 и А46184 будут недоступны с 23 июля по 30 августа. Об этом сообщили в АО "Аэропорт Победилово".
Перевозчик отменил вылеты по четвергам и воскресеньям. Ближайший доступный рейс из Ставропольского края в Киров запланирован только на 3 сентября. Причины массовой отмены рейсов авиакомпания не раскрыла.
"Решение об отмене не связано с работой аэропорта Победилово. Аналогичная ситуация коснулась рейсов из Минеральных Вод в Ижевск, Калугу, Ульяновск, Пензу и других", — уточнили в АО "Аэропорт Победилово".
Пассажиры, которые сейчас находятся на отдыхе на Ставрополье, вынуждены самостоятельно искать способы возвращения. Варианты ограничиваются перелетами с пересадками или поездками на поезде, которые занимают почти двое суток. Информации о запуске дополнительных рейсов для вывоза туристов нет.
Отмена рейсов дает пассажирам право на вынужденный возврат средств. Порядок действий зависит от того, где оформлялся билет.
|Параметр
|Информация
|Период отмены
|23 июля — 30 августа
|Дни вылета
|Четверг, воскресенье
|Ближайший рейс
|3 сентября
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