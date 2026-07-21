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Тишина в небе над Минеральными Водами: авиакомпания "Азимут" приостановила полёты в Киров

Россия » Юг » Ставрополь

Авиакомпания "Азимут" приостановила полеты по маршруту Минеральные Воды — Киров — Минеральные Воды. Рейсы А46183 и А46184 будут недоступны с 23 июля по 30 августа. Об этом сообщили в АО "Аэропорт Победилово".

Путешественники с багажом наблюдают за самолетами через панорамное окно терминала
Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены
Путешественники с багажом наблюдают за самолетами через панорамное окно терминала

Перевозчик отменил вылеты по четвергам и воскресеньям. Ближайший доступный рейс из Ставропольского края в Киров запланирован только на 3 сентября. Причины массовой отмены рейсов авиакомпания не раскрыла.

"Решение об отмене не связано с работой аэропорта Победилово. Аналогичная ситуация коснулась рейсов из Минеральных Вод в Ижевск, Калугу, Ульяновск, Пензу и других", — уточнили в АО "Аэропорт Победилово".

Пассажиры, которые сейчас находятся на отдыхе на Ставрополье, вынуждены самостоятельно искать способы возвращения. Варианты ограничиваются перелетами с пересадками или поездками на поезде, которые занимают почти двое суток. Информации о запуске дополнительных рейсов для вывоза туристов нет.

Порядок возврата и обмена билетов

Отмена рейсов дает пассажирам право на вынужденный возврат средств. Порядок действий зависит от того, где оформлялся билет.

  • Если покупка совершена через агентство или агрегатор, запрос на возврат нужно подавать в эту организацию.
  • Для обмена билета следует обратиться в контактный центр авиакомпании "Азимут".
Параметр Информация
Период отмены 23 июля — 30 августа
Дни вылета Четверг, воскресенье
Ближайший рейс 3 сентября
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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