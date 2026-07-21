Безопасность путей под угрозой: действия машиниста в Свердловской области спровоцировали аварию

Причиной схода цистерны на станции Седельниково Свердловской железной дороги стали ошибки локомотивной бригады. Инцидент произошел 11 мая 2026 года, детали происшествия выяснила Уральская транспортная прокуратура.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Железнодорожные пути с поездом и вагонами

Проверка показала, что сотрудники нарушили правила технической эксплуатации железных дорог. Машинист и помощник неправильно расцепили автосцепки между локомотивом и первым вагоном, что привело к сходу цистерны с рельсов.

За произошедшее наказали как рядовых работников, так и руководство.

Лицо/группа Мера ответственности Начальник Свердловской дирекции тяги Дисциплинарное взыскание Двое виновных сотрудников Административный штраф (ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ) Причастные работники Дополнительный инструктаж