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Безопасность путей под угрозой: действия машиниста в Свердловской области спровоцировали аварию

Россия » Урал » Екатеринбург

Причиной схода цистерны на станции Седельниково Свердловской железной дороги стали ошибки локомотивной бригады. Инцидент произошел 11 мая 2026 года, детали происшествия выяснила Уральская транспортная прокуратура.

Железнодорожные пути с поездом и вагонами
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Железнодорожные пути с поездом и вагонами

Проверка показала, что сотрудники нарушили правила технической эксплуатации железных дорог. Машинист и помощник неправильно расцепили автосцепки между локомотивом и первым вагоном, что привело к сходу цистерны с рельсов.

За произошедшее наказали как рядовых работников, так и руководство.

Лицо/группа Мера ответственности
Начальник Свердловской дирекции тяги Дисциплинарное взыскание
Двое виновных сотрудников Административный штраф (ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ)
Причастные работники Дополнительный инструктаж
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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