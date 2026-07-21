Безопасность путей под угрозой: действия машиниста в Свердловской области спровоцировали аварию

Причиной схода цистерны на станции Седельниково Свердловской железной дороги стали ошибки локомотивной бригады. Инцидент произошел 11 мая 2026 года, детали происшествия выяснила Уральская транспортная прокуратура.
Проверка показала, что сотрудники нарушили правила технической эксплуатации железных дорог. Машинист и помощник неправильно расцепили автосцепки между локомотивом и первым вагоном, что привело к сходу цистерны с рельсов.
За произошедшее наказали как рядовых работников, так и руководство.
|Лицо/группа
|Мера ответственности
|Начальник Свердловской дирекции тяги
|Дисциплинарное взыскание
|Двое виновных сотрудников
|Административный штраф (ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ)
|Причастные работники
|Дополнительный инструктаж
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.