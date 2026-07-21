Черноморское побережье наращивает обороты в сегменте детского оздоровления. С начала года в лагерях и санаториях Анапы отдохнули 36 тысяч детей. География гостей охватывает всю страну: от Крыма и Белгородской области до новых регионов России — ДНР и ЛНР. Городской штаб под руководством вице-мэра Олеси Ляшенко подтвердил завершение двух летних смен без происшествий.
Инфраструктура Анапы проходит проверку на прочность в условиях пикового спроса. Сейчас юных туристов принимают 21 лагерь и два профильных санатория. Весь жилой фонд получил допуски Роспотребнадзора. Безопасность выстроена по принципу быстрого реагирования: экстренные службы отработали прямые каналы связи, а персонал прошел жесткий инструктаж по действиям в нештатных ситуациях.
"Мы видим восстановление сектора через реанимацию старых площадок. После пятилетнего простоя открылся лагерь 'Приазовец', на очереди — 'Черноморец'. Это не просто ремонт зданий, а ввод дополнительных мощностей в логистическую цепочку детского отдыха, которая сейчас перегружена", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Третья смена уже стартовала, принимая основной поток отдыхающих в разгар июля. Расширение сети за счет консервации и обновления объектов позволяет городу переваривать поток, сохранив стандарты размещения.
|Параметр сезона
|Текущие показатели
|Общий охват детей
|36 000 человек
|Активные учреждения
|21 лагерь, 2 санатория
|Новые/возвращенные объекты
|"Приазовец", готовится "Черноморец"
Каждое учреждение обязано получить санитарное заключение Роспотребнадзора перед заездом первой смены. Проверяется качество воды, состояние пищеблоков и антитеррористическая защищенность.
Приоритет отдается детям из пострадавших приграничных территорий, новых регионов и семей, нуждающихся в социальной поддержке. Программы финансируются из федерального и региональных бюджетов.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.