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Россия » Юг » Краснодар

Черноморское побережье наращивает обороты в сегменте детского оздоровления. С начала года в лагерях и санаториях Анапы отдохнули 36 тысяч детей. География гостей охватывает всю страну: от Крыма и Белгородской области до новых регионов России — ДНР и ЛНР. Городской штаб под руководством вице-мэра Олеси Ляшенко подтвердил завершение двух летних смен без происшествий.

Черное море
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Черное море

Ревизия и запуск резервов

Инфраструктура Анапы проходит проверку на прочность в условиях пикового спроса. Сейчас юных туристов принимают 21 лагерь и два профильных санатория. Весь жилой фонд получил допуски Роспотребнадзора. Безопасность выстроена по принципу быстрого реагирования: экстренные службы отработали прямые каналы связи, а персонал прошел жесткий инструктаж по действиям в нештатных ситуациях.

"Мы видим восстановление сектора через реанимацию старых площадок. После пятилетнего простоя открылся лагерь 'Приазовец', на очереди — 'Черноморец'. Это не просто ремонт зданий, а ввод дополнительных мощностей в логистическую цепочку детского отдыха, которая сейчас перегружена", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Темпы оздоровительной кампании

Третья смена уже стартовала, принимая основной поток отдыхающих в разгар июля. Расширение сети за счет консервации и обновления объектов позволяет городу переваривать поток, сохранив стандарты размещения.

Параметр сезона Текущие показатели
Общий охват детей 36 000 человек
Активные учреждения 21 лагерь, 2 санатория
Новые/возвращенные объекты "Приазовец", готовится "Черноморец"

Ответы на популярные вопросы

Как проверяется готовность лагерей?

Каждое учреждение обязано получить санитарное заключение Роспотребнадзора перед заездом первой смены. Проверяется качество воды, состояние пищеблоков и антитеррористическая защищенность.

Какие льготные категории могут отдохнуть в Анапе?

Приоритет отдается детям из пострадавших приграничных территорий, новых регионов и семей, нуждающихся в социальной поддержке. Программы финансируются из федерального и региональных бюджетов.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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