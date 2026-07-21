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Рынок труда в Тюменской области: резкий скачок вакансий предопределил новый уровень доходов

Россия » Урал » Тюмень

В Тюменской области вырос спрос на сотрудников агропромышленного комплекса. В июне предприятия региона усилили поиск кадров для сельхозпроизводств, тепличных комплексов и заводов по переработке продукции, сообщает "Авито работа".

Группа студентов на ферме
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Группа студентов на ферме

Наибольший скачок зафиксировали в сегменте линейного персонала: количество вакансий для сельскохозяйственных рабочих увеличилось на 81%. Пик спроса связан с летним циклом работ — прополкой и подготовкой к уборке урожая. В среднем таким специалистам предлагают 68,9 тыс. рублей в месяц.

Растет потребность и в квалифицированных кадрах для управления техникой. Вакансии для машинистов спецтехники (трактористов, комбайнеров и операторов) прибавились на 38%. Крупные зерновые хозяйства региона набирают штат перед началом уборочной страды, чтобы обеспечить своевременный сбор зерна. Средняя зарплата в этой категории достигла 86,6 тыс. рублей.

Также на 33% увеличилось число предложений для садовников. Эти специалисты нужны для ухода за городскими скверами, парками и территориями агротуристических центров. Средний уровень оплаты труда здесь составляет 55 тыс. рублей.

Специалист Рост вакансий Средняя зарплата (руб.)
Машинист спецтехники +38% 86 600
Сельхозрабочий +81% 68 900
Садовник +33% 55 000

"Рост вакансий в июне отражает сезонный характер отрасли. Предприятия стремятся закрыть кадровые разрывы до начала самого напряженного периода — уборки урожая, когда от наличия техники и людей напрямую зависит итоговый объем продукции", — пояснил аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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