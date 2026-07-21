Топливный рынок Анапы продолжает перестраиваться под давлением летнего спроса. По данным на 21 июля, в городе открыты 25 автозаправочных станций. Это на две точки больше, чем в начале прошлой недели, однако свободный доступ к пистолету есть не везде. Городская навигация по АЗС сегодня напоминает полосу препятствий: правила игры диктуют владельцы сетей.
На 10 заправках заправиться "с улицы" не получится — топливо берегут для экстренных служб и корпоративных клиентов по спецкартам. На остальных точках действуют жесткие лимиты: в бак заливают от 30 до 40 литров бензина или до 60 литров дизеля за один приезд. Продажа горючего в канистры запрещена на всем курорте.
"Ситуация с поставками ГСМ на юге сейчас требует ручного управления. Рост числа работающих станций — это попытка расширить узкие места в логистике, но дефицит высокооктанового топлива остается острой проблемой для логистического плеча", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Евгений Блех.
Сложнее всего приходится владельцам дорогих иномарок. Топливо АИ-100 фактически исчезло из свободного оборота, оставшись лишь на одной АЗС города. С остальными марками ситуация выглядит стабильнее, хотя ассортимент может измениться в любой момент.
|Тип топлива
|Количество доступных АЗС
|АИ-100
|1
|АИ-92
|20
|АИ-95
|21
|ДТ (дизель)
|25
Ценовое табло также не радует автомобилистов. За последние три недели стоимость литра бензина в Анапе подскочила почти на 20 рублей. Местные власти рекомендуют туристам и жителям не ждать пустого бака и пополнять запасы при первой возможности, чтобы не растягивать очереди на работающих станциях.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.