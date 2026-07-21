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Бензина на всех не хватит: заправки в Анапе перешли на работу по новым жестким правилам

Россия » Юг » Краснодар

Топливный рынок Анапы продолжает перестраиваться под давлением летнего спроса. По данным на 21 июля, в городе открыты 25 автозаправочных станций. Это на две точки больше, чем в начале прошлой недели, однако свободный доступ к пистолету есть не везде. Городская навигация по АЗС сегодня напоминает полосу препятствий: правила игры диктуют владельцы сетей.

Извините, топлива нет - заправочная станция
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Извините, топлива нет - заправочная станция

На 10 заправках заправиться "с улицы" не получится — топливо берегут для экстренных служб и корпоративных клиентов по спецкартам. На остальных точках действуют жесткие лимиты: в бак заливают от 30 до 40 литров бензина или до 60 литров дизеля за один приезд. Продажа горючего в канистры запрещена на всем курорте.

"Ситуация с поставками ГСМ на юге сейчас требует ручного управления. Рост числа работающих станций — это попытка расширить узкие места в логистике, но дефицит высокооктанового топлива остается острой проблемой для логистического плеча", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Евгений Блех.

Что в наличии на табло

Сложнее всего приходится владельцам дорогих иномарок. Топливо АИ-100 фактически исчезло из свободного оборота, оставшись лишь на одной АЗС города. С остальными марками ситуация выглядит стабильнее, хотя ассортимент может измениться в любой момент.

Тип топлива Количество доступных АЗС
АИ-100 1
АИ-92 20
АИ-95 21
ДТ (дизель) 25

Ценовое табло также не радует автомобилистов. За последние три недели стоимость литра бензина в Анапе подскочила почти на 20 рублей. Местные власти рекомендуют туристам и жителям не ждать пустого бака и пополнять запасы при первой возможности, чтобы не растягивать очереди на работающих станциях.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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