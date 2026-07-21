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Парад убрали, но Кронштадт растянул праздник на десять дней: программу ВМФ раздули до непройденных масштабов

Россия » Северо-Запад » Ленинградская область

Праздничная программа Дня Военно-Морского Флота в Кронштадте растянулась на десять дней — с 19 по 29 июля. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил заведующий филиалом "Кронштадтская крепость" Центрального военно-морского музея Александр Тарапон.

Кронштадт, Никольский Морской собор
Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Кронштадт, Никольский Морской собор

"День ВМФ не заканчивается 26 июля и не начинается 26 июля. Эта неделя праздничная", — подчеркнул Тарапон. По его словам, основные мероприятия начинаются 21 июля, однако первые выставки открылись ещё на выходных.

Что уже работает и что откроется

На Якорной площади и в музее уже принимают посетителей:

  • выставка водолазного и спасательного снаряжения с фотозонами, где можно примерить оборудование;
  • экспозиция моделей парусных кораблей — из дерева, пластика и даже соломы овса.

Остальные события распределены по дням:

Дата Мероприятие
23 июля Открытие морской почты на Якорной площади
24 июля Присоединяются ледокол "Красин" и Музей истории Кронштадта
25 июля Две выставки: к 120-летию подводного флота и к 330-летию ВМФ
26 июля Выставка, посвящённая форме Военно-Морского Флота
28 июля "Физкультура и спорт в морском флоте"
29 июля Выставка к 85-летию Таллинского прорыва

Дополнительно, как сообщил глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов, в программу вошла выставка трофейного натовского вооружения — более 40 единиц. Также пройдут литургии у мощей адмирала Ушакова и спортивные соревнования.

Контекст: парад отменён второй год подряд

Расширенная музейная программа частично компенсирует отмену главного военно-морского парада и салюта, а также проходов колонн парусных и моторных судов. Решение принято в этом году, как и в 2024-м. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это "общей обстановкой": соображения безопасности "превыше всего".

Кронштадт, историческая база Балтийского флота, традиционно становится центром притяжения в даты Дня ВМФ. Растянутый формат позволяет распределить нагрузку на городскую инфраструктуру и дать жителям и гостям возможность посетить больше экспозиций, не ограничиваясь одним парадным днём.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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