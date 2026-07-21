Парад убрали, но Кронштадт растянул праздник на десять дней: программу ВМФ раздули до непройденных масштабов

Праздничная программа Дня Военно-Морского Флота в Кронштадте растянулась на десять дней — с 19 по 29 июля. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил заведующий филиалом "Кронштадтская крепость" Центрального военно-морского музея Александр Тарапон.
"День ВМФ не заканчивается 26 июля и не начинается 26 июля. Эта неделя праздничная", — подчеркнул Тарапон. По его словам, основные мероприятия начинаются 21 июля, однако первые выставки открылись ещё на выходных.
На Якорной площади и в музее уже принимают посетителей:
Остальные события распределены по дням:
|Дата
|Мероприятие
|23 июля
|Открытие морской почты на Якорной площади
|24 июля
|Присоединяются ледокол "Красин" и Музей истории Кронштадта
|25 июля
|Две выставки: к 120-летию подводного флота и к 330-летию ВМФ
|26 июля
|Выставка, посвящённая форме Военно-Морского Флота
|28 июля
|"Физкультура и спорт в морском флоте"
|29 июля
|Выставка к 85-летию Таллинского прорыва
Дополнительно, как сообщил глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов, в программу вошла выставка трофейного натовского вооружения — более 40 единиц. Также пройдут литургии у мощей адмирала Ушакова и спортивные соревнования.
Расширенная музейная программа частично компенсирует отмену главного военно-морского парада и салюта, а также проходов колонн парусных и моторных судов. Решение принято в этом году, как и в 2024-м. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это "общей обстановкой": соображения безопасности "превыше всего".
Кронштадт, историческая база Балтийского флота, традиционно становится центром притяжения в даты Дня ВМФ. Растянутый формат позволяет распределить нагрузку на городскую инфраструктуру и дать жителям и гостям возможность посетить больше экспозиций, не ограничиваясь одним парадным днём.
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