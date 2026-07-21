В четырех районах Уфы планируют отключить горячую и холодную воду, а также электричество. График работ опубликовало управление ЖКХ столицы.
Самые длительные ограничения затронут жителей Дёмского района: здесь горячую воду отключат с полуночи 22 июля до конца суток 28 июля. Перебои затронут дома по улицам Грозненской, Дагестанской, Левитана, Магистральной, Минской, Мусорского, Мусы Джалиля, Правды, Рядовой, Ухтомского и Центральной.
В остальных районах города работы пройдут в течение одного дня:
|Район
|Срок отключения
|Ресурс
|Дёмский
|22-28 июля
|Горячая вода
|Калининский
|Один день
|Холодная вода, свет
|Орджоникидзевский
|Один день
|Электроэнергия
|Советский
|Один день
|Горячая вода, свет
Напомним, ранее исполняющий обязанности мэра Уфы потребовал от коммунальных служб сократить сроки перекрытия воды, ограничив их исключительно временем проведения фактического ремонта.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.