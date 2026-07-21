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Неделя без горячей воды в Уфе: какие районы столкнуться с самым масштабным перекрыванием за сезон

Россия » Поволжье » Казань

В четырех районах Уфы планируют отключить горячую и холодную воду, а также электричество. График работ опубликовало управление ЖКХ столицы.

Строительство дороги: рабочая бригада укладывает трубопровод под управлением техники
Фото: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены
Строительство дороги: рабочая бригада укладывает трубопровод под управлением техники

Самые длительные ограничения затронут жителей Дёмского района: здесь горячую воду отключат с полуночи 22 июля до конца суток 28 июля. Перебои затронут дома по улицам Грозненской, Дагестанской, Левитана, Магистральной, Минской, Мусорского, Мусы Джалиля, Правды, Рядовой, Ухтомского и Центральной.

В остальных районах города работы пройдут в течение одного дня:

  • Калининский район: холодную воду отключат на Транспортной, 30, 30/1, 30/2 (с 10:00 до 00:00). Электричества не будет на Советов, 29, 31 и Мебельной, 1, 2, 3, 4 (с 10:00 до 17:00).
  • Орджоникидзевский район: свет отключат на Первомайской, 2 (с 10:00 до 18:00) и Свободы, 52, 54, 56, 58 (с 13:00 до 17:00).
  • Советский район: горячей воды и электричества не будет на проспекте Октября, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21/5 и Степана Халтурина, 42, 44, 46, 48, 50 (с 10:00 до 18:00).
Район Срок отключения Ресурс
Дёмский 22-28 июля Горячая вода
Калининский Один день Холодная вода, свет
Орджоникидзевский Один день Электроэнергия
Советский Один день Горячая вода, свет

Напомним, ранее исполняющий обязанности мэра Уфы потребовал от коммунальных служб сократить сроки перекрытия воды, ограничив их исключительно временем проведения фактического ремонта.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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