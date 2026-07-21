Бюджет отдает полмиллиарда за заваленный дом: запустит механизм, вернувший тысячи семей в очередь

Областное законодательное собрание (ОЗС) опубликовало пояснительную записку к законопроекту о внесении изменений в областной бюджет на 2026-2028 годы. Главный пункт документов — выделение 483 млн рублей на покупку земельного участка площадью 14,7 га, на котором расположен ЖК "Вознесенский". Регион выкупает землю у текущего собственника, чтобы разблокировать строительство и сдать более тысячи квартир в программу социального жилья.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use списание долгов

Параметр Значение Стоимость участка 483 млн рублей Площадь 14,7 гектара Планируемый объем жилья более 1000 жилых единиц Источник финансирования областной бюджет (изменения на 2026-2028 гг.) Целевое назначение строительство жилья, включение в фонд социального жилья

Строительство на этом участке уже начиналось ранее в этом году. Планировалось возвести объект, входящий в состав жилого комплекса, однако процесс остановился из-за задержек с проектной документацией. Покупка земли в собственность области должна убрать юридический прессинг и позволить возобновить работы в полном объеме.

В пояснительной записке подчеркивается: проект рассматривается не как разовый стройобъект, а как системный шаг жилищной политики. После сдачи комплекс перейдет в управление местной администрации. Это даст муниципалитету левер для контроля за эксплуатацией и развитием прилегающей инфраструктуры. В документе также зафиксирована необходимость проведения общественных слушаний — интересы жителей и обратная связь признаны обязательным этапом реализации.

Помимо бюджетных средств, в ведомствах говорят о привлечении дополнительных инвестиций. Планируются рабочие встречи с представителями местной власти и застройщиков для согласования финансовой модели и сроков. Ожидается, что запуск стройки создаст новые рабочие места и подтянет инфраструктуру района.

Экспертная проверка

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов

"Покупка земли за бюджетные деньги — редкий, но иногда необходимый инструмент. Обычно участки предоставляют застройщикам в аренду или выкупляют по истечении срока аренды. Здесь область выступает как инвестор последней инстанции: забирает актив, который "завис" у частника, чтобы вернуть в оборот социальный объект. 483 млн рублей — существенная статья расходов для областного бюджета, поэтому ключевой вопрос — прозрачность оценки кадастровой стоимости и гарантии того, что застройщик действительно возобновит работы в разумные сроки. Передача комплекса в управление администрации после сдачи — правильная логика: муниципалитет лучше контролирует социальное заселение и содержание дома. Но механизм отбора подрядчика на достройку и график платежей должны быть прописаны в соглашении жестко, иначе риск "долгостроя за бюджетные деньги" сохраняется", — отметил Валерий Козлов.