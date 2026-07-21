Областное законодательное собрание (ОЗС) опубликовало пояснительную записку к законопроекту о внесении изменений в областной бюджет на 2026-2028 годы. Главный пункт документов — выделение 483 млн рублей на покупку земельного участка площадью 14,7 га, на котором расположен ЖК "Вознесенский". Регион выкупает землю у текущего собственника, чтобы разблокировать строительство и сдать более тысячи квартир в программу социального жилья.
|Параметр
|Значение
|Стоимость участка
|483 млн рублей
|Площадь
|14,7 гектара
|Планируемый объем жилья
|более 1000 жилых единиц
|Источник финансирования
|областной бюджет (изменения на 2026-2028 гг.)
|Целевое назначение
|строительство жилья, включение в фонд социального жилья
Строительство на этом участке уже начиналось ранее в этом году. Планировалось возвести объект, входящий в состав жилого комплекса, однако процесс остановился из-за задержек с проектной документацией. Покупка земли в собственность области должна убрать юридический прессинг и позволить возобновить работы в полном объеме.
В пояснительной записке подчеркивается: проект рассматривается не как разовый стройобъект, а как системный шаг жилищной политики. После сдачи комплекс перейдет в управление местной администрации. Это даст муниципалитету левер для контроля за эксплуатацией и развитием прилегающей инфраструктуры. В документе также зафиксирована необходимость проведения общественных слушаний — интересы жителей и обратная связь признаны обязательным этапом реализации.
Помимо бюджетных средств, в ведомствах говорят о привлечении дополнительных инвестиций. Планируются рабочие встречи с представителями местной власти и застройщиков для согласования финансовой модели и сроков. Ожидается, что запуск стройки создаст новые рабочие места и подтянет инфраструктуру района.
"Покупка земли за бюджетные деньги — редкий, но иногда необходимый инструмент. Обычно участки предоставляют застройщикам в аренду или выкупляют по истечении срока аренды. Здесь область выступает как инвестор последней инстанции: забирает актив, который "завис" у частника, чтобы вернуть в оборот социальный объект. 483 млн рублей — существенная статья расходов для областного бюджета, поэтому ключевой вопрос — прозрачность оценки кадастровой стоимости и гарантии того, что застройщик действительно возобновит работы в разумные сроки. Передача комплекса в управление администрации после сдачи — правильная логика: муниципалитет лучше контролирует социальное заселение и содержание дома. Но механизм отбора подрядчика на достройку и график платежей должны быть прописаны в соглашении жестко, иначе риск "долгостроя за бюджетные деньги" сохраняется", — отметил Валерий Козлов.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.