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Океан подал тревожный сигнал: землетрясение магнитудой 5,0 встряхнуло Камчатку

Россия » Дальний Восток » Петропавловск

Тихий океан у берегов Камчатки снова напомнил о своем крутом нраве. Днем 21 июля приборы зафиксировали подземный толчок, который заставил прислушаться даже привычных к тряске жителей полуострова. Магнитуда 5,0 — это не просто легкий рокот, а серьезное предупреждение от недр, хотя для нашего края такие "приветы" из-под воды — дело обычное.

Лиса-огневка на фоне Вилючинского вулкана
Фото: commons.wikimedia.org by NadezhdaKhaustova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лиса-огневка на фоне Вилючинского вулкана

Координаты и глубина удара

Эпицентр затаился в 170 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. По данным сейсмологов из EMSC, очаг находился на десятиметровой глубине под толщей воды. Для сравнения, это расстояние сопоставимо с дорогой до соседней сопки, но только вглубь океанского шельфа. Ощутимость в краевой столице была минимальной, так как основной удар приняла на себя акватория.

"Магнитуда 5,0 — это пограничное состояние. При такой энергии на суше могли бы пойти трещины по фанзам или старым постройкам, но в океане вода выступает отличным демпфером. Основные риски здесь всегда связаны не с самой тряской, а с возможным изменением рельефа морского дна", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Риски цунами и последствия

Главный вопрос, который волнует всех, когда "прули" начинают раскачиваться на стоянках — ждать ли волну. В этот раз датчики молчат: угрозу цунами объявлять не стали. Инфраструктура региона работает штатно, свет и связь в норме. 

Параметр события Значение
Магнитуда 5,0
Глубина очага 10 км
Угроза цунами Отсутствует

Сейсмическая карта соседа

Пока Камчатка ловит волны из недр, материк тоже не спит. Недавно в Бурятии зафиксировали толчок магнитудой 3,5. Там эпицентр оказался совсем близко к цивилизации — в Тарбагатайском районе. Жители Улан-Удэ почувствовали мелкую дрожь, но обошлось без паники. Это лишний раз подтверждает: Дальний Восток — это живой организм, который постоянно дышит и двигается.

Для нас, привычных к соседству с огненным кольцом, такие новости — повод проверить тревожный чемоданчик и снова уйти в туман рабочих будней. 

"Инвесторы, заходящие в наш форпост, давно закладывают сейсмические риски в сметы. Это не мешает региону бить рекорды по вложениям. Главное — четкое прогнозирование и соблюдение строительных норм, тогда даже магнитуда 5,0 останется лишь строчкой в сводках новостей", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Считается ли магнитуда 5,0 опасной?

Для океанского эпицентра — нет. На суше такие толчки могут вызвать осыпание штукатурки или вызвать страх, но современные здания на Камчатке рассчитаны на гораздо более мощные удары.

Почему не было цунами?

Для образования разрушительной волны требуется специфическое вертикальное смещение пластов дна и обычно более высокая магнитуда — выше 7,0.

Как часто происходят такие землетрясения на ДВ?

В районе Курило-Камчатской дуги мелкие и средние толчки фиксируются практически еженедельно, это часть естественной жизни тектонического разлома.

Пострадало ли авиасообщение?

Нет, аэропорт Елизово и другие транспортные узлы работают в обычном режиме. Сейсмическое событие не повлияло на работу наземных служб.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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