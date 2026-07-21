За последние десять лет содержание нефтепродуктов в водах Азовского моря выросло в два раза. К такому выводу пришли исследователи, изучившие экологическое состояние акватории.
Ученые объясняют рост загрязнения работой нефтеперерабатывающих заводов и интенсивным движением судов по морским маршрутам. Повышенная концентрация нефтепродуктов создает риски для морской флоры и фауны, что в долгосрочной перспективе может ударить по рыболовству и туристической привлекательности побережья.
Региональные власти заявили о намерении принять меры по защите морской экосистемы и снижению уровня выбросов в море.
|Показатель
|Значение
|Динамика загрязнения нефтепродуктами
|Рост в 2 раза
|Период наблюдения
|10 лет
|Основные причины
|НПЗ, морской транспорт
"Концентрация нефтепродуктов в Азовском море за последние десять лет увеличилась в два раза", — сообщили исследователи.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.