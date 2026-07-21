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Природа больше не выдержит: Азовское море столкнулось с последствиями десятилетнего разгула

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

За последние десять лет содержание нефтепродуктов в водах Азовского моря выросло в два раза. К такому выводу пришли исследователи, изучившие экологическое состояние акватории.

Обское море
Фото: commons.wikimedia.org by Beterov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Обское море

Ученые объясняют рост загрязнения работой нефтеперерабатывающих заводов и интенсивным движением судов по морским маршрутам. Повышенная концентрация нефтепродуктов создает риски для морской флоры и фауны, что в долгосрочной перспективе может ударить по рыболовству и туристической привлекательности побережья.

Региональные власти заявили о намерении принять меры по защите морской экосистемы и снижению уровня выбросов в море.

Показатель Значение
Динамика загрязнения нефтепродуктами Рост в 2 раза
Период наблюдения 10 лет
Основные причины НПЗ, морской транспорт

"Концентрация нефтепродуктов в Азовском море за последние десять лет увеличилась в два раза", — сообщили исследователи.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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