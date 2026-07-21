Дмитрий Садовников сменил Евгения Григорьева на посту главы города Якутска

Дмитрий Садовников официально вступил в должность главы города Якутска. В ходе церемонии новый мэр принес присягу, получил серебряный нагрудный знак и символический ключ от столицы Якутии.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Varlamov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Якутск

Назначение произошло после внеочередной сессии городской думы, которая прошла 20 июля. Перемены в руководстве связаны с досрочным сложением полномочий предыдущего главы Евгения Григорьева.

"Сегодня я возвращаюсь, чтобы применить полученные знания для развития города Якутска. Наша цель — обеспечить устойчивое развитие городской инфраструктуры и повысить качество жизни горожан", — сообщил глава города Якутск Дмитрий Садовников.

Политический вес назначения подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев. Он отметил, что Садовников прошел путь от работы в Управе до руководства городом, и теперь перед ним стоит задача подготовить столицу к 400-летнему юбилею.

"Я уверен, Ваш опыт, знания и любовь к городу позволят реализовать планы по развитию столицы, которые мы должны выполнить к 400-летию Якутска. Прошу Вас ни на минуту не забывать заботиться о жителях", — подчеркнул Айсен Николаев.

Значение кадровых изменений

Для Якутска смена руководства в этот период означает необходимость балансировать между текущим содержанием городской среды в условиях сурового климата и долгосрочными инвестиционными проектами. Подготовка к 400-летию города потребует пересмотра транспортной логистики и обновления инженерных сетей, что критично для северного мегаполиса.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов