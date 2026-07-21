Родители на Кавказе дарят годы детям напрасно: уход в школы без лицензии сжигает аттестаты

Родители детей в республиках Северного Кавказа всё чаще выбирают частные центры или онлайн-платформы вместо государственных школ. Заманчивые обещания "индивидуального подхода" и нестандартных программ часто скрывают отсутствие лицензии. Без этого документа обучение становится формальностью: ребёнок не получит государственный аттестат, а перевод в другое учебное заведение обернётся бюрократическим тупиком.

Фото: mos.ru by Администрация Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Выпускной в школе

Лицензия подтверждает, что педагоги имеют нужную квалификацию, программа соответствует государственным стандартам, а помещения безопасны. Если школа работает без неё, любые успехи ученика остаются неофициальными.

Риски альтернативного обучения

Переход на семейное, надомное или дистанционное обучение часто продиктован личными или религиозными убеждениями родителей. Однако эксперты предупреждают: дети в таких центрах часто не справляются с требованиями итоговых государственных аттестаций из-за слабых программ.

Особую тревогу вызывает риск радикализации в сфере образования, когда за фасадом частного обучения скрываются идеи, противоречащие государственным стандартам и безопасности личности.

Как защитить права ребёнка

Чтобы исключить проблемы с документами и качеством знаний, в регионе создали систему контроля. Главы муниципалитетов, Министерство образования и науки республики вместе с Уполномоченным по правам ребёнка утвердили порядок перехода на семейное образование и самообразование.

Такой подход позволяет государству видеть, где находится ребёнок и какие знания он получает. На текущий момент этот механизм помог вернуть в легальное образовательное поле 400 детей.

Способ проверки школы

Единственный надёжный способ убедиться в легальности школы — проверить её в официальном реестре. Если организации нет в списке, она не имеет права выдавать документы об образовании.

Где проверять Что искать Сайт Рособрнадзора Запись о наличии действующей образовательной лицензии

"Большая часть таких детей просто не справляются с заданиями и требованиями итоговых государственных аттестаций", — отметил эксперт в сфере образования.

Экспертная проверка: специалист по социальной политике и демографии специалист по социальной политике и демографии Елена Романова