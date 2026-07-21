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Больше не нужно ехать в Москву: Сургут внедрил технологию, которая спасла сердца пяти пациентов

Россия » Урал » Ханты-Мансийск

В Сургуте начали проводить операции по извлечению и замене электродов кардиостимуляторов. Ранее такие вмешательства были доступны только в нескольких специализированных центрах страны, и жителям ХМАО приходилось уезжать в другие регионы для лечения.

Разноцветные таблетки
Фото: https://unsplash.com by Etactics Inc is licensed under Free
Разноцветные таблетки

В Окружном кардиоцентре уже выполнили пять подобных операций. Первым пациентом стал житель Радужного. Мужчина перенес инфаркт в 2005 году, после чего ему установили стент, а в 2023 году — кардиостимулятор.

Спустя время один из электродов вышел из строя, что привело к приступам аритмии. Пациент жаловался на одышку, чувство тяжести и нехватку воздуха. Врачи направили его в кардиоцентр для плановой замены устройства и проводов.

"Специальным инструментом через небольшой прокол в теле врачи аккуратно отделили провода. Миокард не был поврежден, операция прошла успешно", — сообщили в пресс-службе медучреждения.

Пациента выписали через пять дней. Появление такой услуги в Сургуте сокращает время ожидания помощи и исключает риски, связанные с транспортировкой тяжелых больных в другие города.

Показатель Данные
Количество проведенных операций 5
Срок восстановления (первый пациент) 5 дней
Доступность услуги Местная (Сургут), без выезда из региона
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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