Больше не нужно ехать в Москву: Сургут внедрил технологию, которая спасла сердца пяти пациентов

В Сургуте начали проводить операции по извлечению и замене электродов кардиостимуляторов. Ранее такие вмешательства были доступны только в нескольких специализированных центрах страны, и жителям ХМАО приходилось уезжать в другие регионы для лечения.
В Окружном кардиоцентре уже выполнили пять подобных операций. Первым пациентом стал житель Радужного. Мужчина перенес инфаркт в 2005 году, после чего ему установили стент, а в 2023 году — кардиостимулятор.
Спустя время один из электродов вышел из строя, что привело к приступам аритмии. Пациент жаловался на одышку, чувство тяжести и нехватку воздуха. Врачи направили его в кардиоцентр для плановой замены устройства и проводов.
"Специальным инструментом через небольшой прокол в теле врачи аккуратно отделили провода. Миокард не был поврежден, операция прошла успешно", — сообщили в пресс-службе медучреждения.
Пациента выписали через пять дней. Появление такой услуги в Сургуте сокращает время ожидания помощи и исключает риски, связанные с транспортировкой тяжелых больных в другие города.
|Показатель
|Данные
|Количество проведенных операций
|5
|Срок восстановления (первый пациент)
|5 дней
|Доступность услуги
|Местная (Сургут), без выезда из региона
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