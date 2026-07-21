Подземные коммуникации сдались под напором асфальта: 1,5 километра свободы у моста через Талажанку

В Перми строят второй этап трассы ТР-53 (проспект Октябрят) от улицы Уинской до моста через Талажанку. По данным Минтранса края, дорога готова на 70%.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ремонт моста

С 1 августа автомобили смогут проехать по участку от улицы Уинской до улицы Грибоедова в техническом режиме. Здесь строители завершают основные работы: возвели тоннель и подпорные стены. Сейчас рабочие кладут верхний слой асфальта, обустраивают тротуары и устанавливают шумозащитные экраны. На панели экранов нанесли изображения хищных птиц — этот прием должен отпугнуть городских птиц и уберечь их от столкновений с конструкциями.

"Этап 2.1 соединит первый этап трассы с улицами Грибоедова и Артёма, а временная дорога свяжет новый отрезок с существующим проспектом Октябрят и улицей Сапфирной. Это создаст дополнительный выезд из микрорайона Ива", — сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков.

Сложности с коммуникациями

Главным препятствием для темпов строительства стало обилие подземных и надземных сетей. Специалисты уже перенесли водопровод, канализацию и теплосети, а также проложили ливневую канализацию на отрезке до улицы Грибоедова.

Сейчас работы замедляются перед мостом через Талажанку: там переустраивают высоковольтные линии и газопроводы. Подготовительные работы на самом дорожном полотне в этой зоне уже завершили. Общая длина текущего этапа составляет 1,5 км.

Параметр Значение Текущая готовность объекта 70% Протяженность этапа 2.1 1,5 км Дата запуска (технический режим) 1 августа

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов