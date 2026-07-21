Ремонт школы превратился в руины: суд заставил фирму оплатить разницу в цене за срыв работ

Подрядчик вернёт 650 тысяч рублей за срыв ремонта школы в Воронежской области Арбитражный суд взыскал ущерб с ООО "Вега" в пользу муниципального образования. Контракт на капитальный ремонт школы был расторгнут в одностороннем порядке — фирма не выполнила строительные работы. Заказчику пришлось проводить новый конкурс и заключать договор с другим подрядчиком по более высокой цене.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пустой класс с перевернутыми стульями и пеналом на мокром столе

Разницу в 650 тысяч рублей компенсирует виновная сторона. Прокуратура области доказала в суде недобросовестное поведение первоначального подрядчика. Постановление вступило в законную силу. Похожая ситуация произошла ранее в Эртиле. Там прокуратура добилась аннулирования 154 контрактов с ООО "Пик Строй" на благоустройство парка "Первомайский". Договоры оказались искусственно раздробленной единой сделкой для обхода ограничений закона о закупках.

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региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов