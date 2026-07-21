Села Оренбуржья задыхались без условий: масштабный передел инфраструктуры изменит жизнь тысяч людей

В Оренбургской области обновляют инфраструктуру сельских поселений. В нескольких районах региона строят водопроводы, ремонтируют дороги и благоустраивают социальные объекты.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Дорожные работы на улице

В поселке Новосергиевка рабочие доводят до конца ремонт четырех внутренних дорог, на одной улице работы еще идут. Всего обновят более 2,3 км дорожного полотна. Параллельно в юго-западной части поселка прокладывают систему водоснабжения — до конца года планируют запустить более пяти километров труб. Спортивная школа здесь уже получила новый пассажирский автомобиль.

В селе Ташла строят наружный водопровод в жилом микрорайоне, его длина составит около четырех километров. Также подрядчики капитально ремонтируют детский сад "Дружба".

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География работ охватывает Новосергиевский, Ташлинский, Матвеевский, Асекеевский, Курманаевский, Домбаровский и Адамовский районы, а также Кувандыкский муниципальный округ.

"Инвестиции в базовую инфраструктуру — воду и дороги — это фундамент, без которого невозможно развитие сельского бизнеса или привлечение молодых специалистов в деревню", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

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