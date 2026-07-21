В Оренбургской области обновляют инфраструктуру сельских поселений. В нескольких районах региона строят водопроводы, ремонтируют дороги и благоустраивают социальные объекты.
В поселке Новосергиевка рабочие доводят до конца ремонт четырех внутренних дорог, на одной улице работы еще идут. Всего обновят более 2,3 км дорожного полотна. Параллельно в юго-западной части поселка прокладывают систему водоснабжения — до конца года планируют запустить более пяти километров труб. Спортивная школа здесь уже получила новый пассажирский автомобиль.
В селе Ташла строят наружный водопровод в жилом микрорайоне, его длина составит около четырех километров. Также подрядчики капитально ремонтируют детский сад "Дружба".
|Направление
|Объем и детали
|Благоустройство
|19 проектов в 8 муниципальных образованиях
|Жилье
|700 кв. м для 10 сельских семей
|Опорные пункты
|4 крупных объекта развития
География работ охватывает Новосергиевский, Ташлинский, Матвеевский, Асекеевский, Курманаевский, Домбаровский и Адамовский районы, а также Кувандыкский муниципальный округ.
"Инвестиции в базовую инфраструктуру — воду и дороги — это фундамент, без которого невозможно развитие сельского бизнеса или привлечение молодых специалистов в деревню", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.