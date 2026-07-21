Ночной капкан захлопнулся: попытку атаки на тюменский НПЗ сорвали в последний момент

В Тюмени сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом сорвали попытку теракта на одном из крупнейших оборонных предприятий региона. При попытке задержания 60-летний диверсант, действовавший по указанию украинской разведки, оказал ожесточенное вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем. Среди силовиков и гражданских лиц пострадавших нет.

Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Стенин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сотрудник ФСБ

Разведка под прикрытием мессенджеров

Ликвидированный фигурант — уроженец Украинской ССР 1966 года рождения. По данным спецслужб, он сам предложил свои услуги Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины. Кураторы поставили задачу: вывести из строя стратегический объект энергетики и парализовать работу промышленного гиганта.

Агент действовал методично. Он изучал графики движения поездов, фиксировал время смены охраны и искал "бреши" в системе безопасности железнодорожных путей. Под руководством "кураторов" он собрал самодельное взрывное устройство (СВУ), компоненты для которого закупал частями, чтобы не вызвать подозрений.

"Люди, которые берут в руки оружие или взрывчатку для совершения террористических актов, как в отношении мирных жителей, так и представителей правоохранительных органов, фактически объявляют войну обществу и государству, поэтому рассчитывать на снисхождение не приходится", — подчеркнули в Центре общественных связей ФСБ России.

Ночной бой в заброшенном здании

Финал шпионской саги наступил ночью 19 июля. Фигурант прибыл в заброшенное здание в Тюмени, чтобы заложить бомбу в заранее подготовленный тайник. Спецназ уже ждал его. Вместо того чтобы сдаться, пенсионер-террорист выхватил автомат Калашникова и открыл огонь на поражение. Шансов выжить в перестрелке с профессионалами у него не было.

На месте "схрона" оперативники обнаружили целый арсенал: автоматическое оружие, боекомплект и готовую к использованию взрывчатку. Позднее при обыске в квартире убитого нашли компоненты для второй бомбы.

"Подобные инциденты подчеркивают уязвимость критической инфраструктуры. Защита предприятий — это не только заборы, но и оперативная работа по выявлению спящих ячеек и инициативных агентов, которые вербуются дистанционно", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Уголовное эхо и экспертизы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по четырем статьям, включая подготовку к теракту и посягательство на жизнь силовиков. Сейчас назначена серия экспертиз: от баллистики до молекулярной генетики, чтобы восстановить всю цепочку контактов диверсанта.

"Диверсии на границе и в тылу — это попытка психологического давления. Юридически это трактуется однозначно, и жесткое пресечение подобных акций является единственно возможным сценарием для обеспечения безопасности граждан", — констатировала в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Где именно планировался теракт?

В Тюмени, целью было одно из ключевых предприятий Уральского федерального округа в сфере энергетики и промышленности.

Было ли у террориста оружие?

Да, он использовал автомат Калашникова и успел собрать самодельное взрывное устройство по инструкциям кураторов.

Есть ли пострадавшие среди силовиков?

Нет, сотрудники спецподразделений ФСБ отработали профессионально, раненых или погибших среди них нет.

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