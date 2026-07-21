Стройка длиною в 40 лет: в Коврове снова назвали дату открытия акушерского корпуса

В Коврове ожидают открытия акушерского корпуса городской больницы №1, который строят с перерывами последние 40 лет. Замминистра здравоохранения Владимирской области Любовь Косищева во время визита в город заявила, что запуск стационара женской консультации в этом здании планируют на середину августа.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ младенец

Точной информации о том, означает ли это полноценный ввод всего корпуса в эксплуатацию или запуск только одного отделения, нет. Пресс-служба городской администрации не смогла прояснить этот вопрос, отправив за ответом в региональный минздрав.

Для будущих пациенток и врачей запуск корпуса критически важен, так как объект должен стать филиалом Областного перинатального центра. Однако история строительства сопровождалась судебными спорами подрядчика с администрацией города и вмешательством прокуратуры. Из-за ошибок в работе часть конструкций приходилось переделывать.

Риски и неопределенность

Одной из главных проблем остается медицинское оборудование. Специализированная техника была закуплена несколько лет назад, но простаивает в пустых залах. Существует риск, что к моменту фактического открытия корпуса гарантийные сроки на оборудование истекут.

Ранее сроки сдачи объекта неоднократно переносили. В ноябре 2025 года и. о. министра здравоохранения Тамара Томаева обещала завершить работы до конца первого квартала 2026 года, но спустя месяц покинула свой пост.

Чтобы разобраться в реальном состоянии дел, в правительство Владимирской области направлен запрос. Ответ от чиновников должны предоставить до 23 июля.

Вопрос к региональным властям Что предстоит уточнить Сроки запуска Когда родильное отделение начнет принимать пациентов и почему сроки сдвигались Финансы и оснащение Итоговая стоимость контракта и сумма затрат на оборудование Юридический статус Стадия прохождения лицензирования учреждения