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Город получил награду за спорт: стадион в Зеленогорске изменился до неузнаваемости к юбилею

Россия » Сибирь » Красноярск

В Зеленогорске (ЗАТО Красноярского края) к 70-летию города завершили капитальный ремонт стадиона "Труд". На объекте появились футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки с резиновым покрытием, сектора для прыжков в длину и метания ядра, а также площадка ГТО с тренажёрами. Работы профинансированы из краевой субсидии: ЗАТО получил её за первое место в рейтинге 2024 года по внедрению норм ГТО среди замкадровых образований.

Стадион
Фото: MoneyTimes by Светлана Пятахина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стадион

Мастер-класс к юбилею

В день города на стадионе прошёл мастер-класс вратаря сборной России Руслана Нигматуллина. Участвовали юные футболисты и их родители. Экс-сборный провел разминку, показал упражнения с мячом, рассказал о спортивном пути, ответил на вопросы, раздал автографы и сфотографировался с детьми. После занятия Нигматуллин наградил победителей краевых соревнований по футзалу "Восточная лига" сезона 2025-2026.

Идея регулярных встреч со спортсменами прозвучала накануне юбилея на встрече с губернатором Михаилом Котюковым. Её предложил местный школьник, глава края поддержал инициативу. Визит Нигматуллина стал первым в серии мастер-классов, которые планируют провести в Зеленогорске до конца года.

Экспертная проверка:
специалист по спортивной инфраструктуре Александр Алаев
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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