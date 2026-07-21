В Приморье за первую половину года восстановили и развели леса на площади более 4087 гектаров. По данным Министерства лесного хозяйства края, план на полугодие перевыполнили более чем в два раза — показатель составил 205%.
По некоторым направлениям лесовосстановления специалисты уже достигли целей, которые стояли перед ними на весь год.
|Показатель
|Значение
|Площадь работ за полугодие
|4087+ га
|Процент выполнения плана
|205%
Темпы высадки леса имеют прямое значение для региона, где большая часть территорий подвержена влиянию тайфунов и лесным пожарам. Быстрое восстановление лесного фонда позволяет быстрее вернуть экосистему в рабочее состояние и укрепить почву на сопках, предотвращая оползни.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.