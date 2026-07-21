План сгорел дотла, но лес выжил: Приморье восстановило 4087 гектаров вопреки стихии

В Приморье за первую половину года восстановили и развели леса на площади более 4087 гектаров. По данным Министерства лесного хозяйства края, план на полугодие перевыполнили более чем в два раза — показатель составил 205%.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Посадка саженца сосны

По некоторым направлениям лесовосстановления специалисты уже достигли целей, которые стояли перед ними на весь год.

Показатель Значение Площадь работ за полугодие 4087+ га Процент выполнения плана 205%

Темпы высадки леса имеют прямое значение для региона, где большая часть территорий подвержена влиянию тайфунов и лесным пожарам. Быстрое восстановление лесного фонда позволяет быстрее вернуть экосистему в рабочее состояние и укрепить почву на сопках, предотвращая оползни.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов