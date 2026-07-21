Пока все ждали худшего: последствия удара по складу в Котовске предопределили новые меры безопасности

Логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области возвращается к работе 23 июля. Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании.
Объект временно закрыли после атаки беспилотника. Удар повредил оборудование и здания, из-за чего работа склада остановилась на несколько дней. К открытию подготовили инфраструктуру и провели проверку безопасности.
Для жителей Котовска и местного бизнеса работа центра имеет значение не только с точки зрения получения заказов, но и как источник рабочих мест. Подобные инциденты с БПЛА в городе уже случались, поэтому сейчас правоохранительные органы и местные власти усиливают защиту объектов инфраструктуры.
В компании заявляют, что восстановили все системы безопасности и логистики. Это должно позволить центру работать без сбоев.
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