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Пока все ждали худшего: последствия удара по складу в Котовске предопределили новые меры безопасности

Россия » Центр » Тамбов

Логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области возвращается к работе 23 июля. Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании.

Татьяна Ким
Фото: commons.wikimedia.org by РосБизнесКонсалтинг, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Татьяна Ким

Объект временно закрыли после атаки беспилотника. Удар повредил оборудование и здания, из-за чего работа склада остановилась на несколько дней. К открытию подготовили инфраструктуру и провели проверку безопасности.

Для жителей Котовска и местного бизнеса работа центра имеет значение не только с точки зрения получения заказов, но и как источник рабочих мест. Подобные инциденты с БПЛА в городе уже случались, поэтому сейчас правоохранительные органы и местные власти усиливают защиту объектов инфраструктуры.

В компании заявляют, что восстановили все системы безопасности и логистики. Это должно позволить центру работать без сбоев.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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