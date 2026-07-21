Калининградская областная таможня увеличила число дежурных смен на пограничном посту. Решение приняли из-за роста количества машин и грузов, прибывающих в регион из Польши.
Дополнительный персонал на посту поможет быстрее проверять транспорт и товары, что снизит риск образования заторов на границе. Это напрямую влияет на работу водителей-международников и предпринимателей, которые занимаются поставками товаров в область.
Таможенники ожидают, что объем грузоперевозок будет расти в ближайшие месяцы. Причиной стал рост экономических связей между Калининградской областью и Польшей. Сейчас ведомство перенастраивает работу поста, чтобы повысить пропускную способность и ускорить прохождение контроля.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.