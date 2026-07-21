Деревни перестанут пустеть: в Республике Коми запустят масштабное обновление жилого фонда

Сельские семьи Республики Коми в 2026 году получат более 23 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Об этом сообщили в администрации региона.

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Средства пойдут на строительство новых домов, реконструкцию старых помещений и выплату субсидий на покупку жилья. Для обычного сельского жителя это означает возможность расширить площадь дома или переехать в новое здание без полной оплаты стоимости объекта из собственного кармана.

Помимо самого жилья, власти планируют обновить инфраструктуру в районах. В планах — благоустройство территорий и установка детских площадок.

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"Распределение средств на строительство и реконструкцию жилья в сельской местности помогает сдерживать отток населения из малых поселений в города", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов