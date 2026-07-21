Сельские семьи Республики Коми в 2026 году получат более 23 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Об этом сообщили в администрации региона.
Средства пойдут на строительство новых домов, реконструкцию старых помещений и выплату субсидий на покупку жилья. Для обычного сельского жителя это означает возможность расширить площадь дома или переехать в новое здание без полной оплаты стоимости объекта из собственного кармана.
Помимо самого жилья, власти планируют обновить инфраструктуру в районах. В планах — благоустройство территорий и установка детских площадок.
|Направление расходов
|Мероприятия
|Жилье
|Строительство, реконструкция, субсидии на покупку
|Инфраструктура
|Благоустройство территорий, детские площадки
|Общий бюджет
|Более 23 млн рублей
"Распределение средств на строительство и реконструкцию жилья в сельской местности помогает сдерживать отток населения из малых поселений в города", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.