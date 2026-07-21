Стихия ударила по мостам: паводковая волна в Пермском крае парализовала сообщение в районе

В Октябрьском районе Пермского края восстановили движение по временным переправам через реки Атер и Алмаз. Основные мосты, находившиеся на капремонте, размыло паводковой волной, поднявшейся после ливневых дождей.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Река и мост в пасмурную погоду

Восстанавливают проездные способности района специалисты краевого минтранса и управления автомобильных дорог вместе с местными жителями. В селе Енапаево жители помогают ремонтировать мост своими силами, работая рядом со специалистами администрации и социальными участковыми. Пострадавшие от затопления 36 семей уже обратились за помощью. Пока комиссия оценивает ущерб для выплаты материальной помощи, люди проживают у родственников.

По поручению губернатора Дмитрия Махонина в район подключены краевые оперативные службы, минтранс и министерство соцзащиты. Обратиться за материальной помощью можно в сектор ГО и ЧС администрации (пос. Октябрьский, ул. Ленина, 57, каб. 308) или в отдел соцзащиты (ул. Ленина, 62, каб. 3, тел. 2-14-67).