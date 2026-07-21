Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дороги в Великом Устюге изменились: финальный рывок определит комфорт тысяч водителей
Тихий яд в холодильнике: находка в Ленинградской области вынудила инспекцию пойти на крайние меры
Профессии ждет тотальное вытеснение: новые автономные агенты лишили человечество ключевого преимущества
Как поливать, чем кормить и когда собирать: полный уход за тыквой в августе
Татарстан перевернул тарифы на М-12: жители Нижнекамска получили доступ к невиданной экономии в 64%
Маленькая деталь с большими последствиями: источник стука и люфта часто скрывается совсем не там, где его ищут
Виски сдавило словно обручем? Головная боль сдастся после короткой связки движений
Москва внезапно сменила вектор застройки: девелоперы перекроили карту деловой активности столицы
Дипломы больше не тормозят: Сахалинская область открыла доступ к тысячам рабочих мест

Стихия ударила по мостам: паводковая волна в Пермском крае парализовала сообщение в районе

Россия » Поволжье » Пермь

В Октябрьском районе Пермского края восстановили движение по временным переправам через реки Атер и Алмаз. Основные мосты, находившиеся на капремонте, размыло паводковой волной, поднявшейся после ливневых дождей.

Река и мост в пасмурную погоду
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Река и мост в пасмурную погоду

Восстанавливают проездные способности района специалисты краевого минтранса и управления автомобильных дорог вместе с местными жителями. В селе Енапаево жители помогают ремонтировать мост своими силами, работая рядом со специалистами администрации и социальными участковыми. Пострадавшие от затопления 36 семей уже обратились за помощью. Пока комиссия оценивает ущерб для выплаты материальной помощи, люди проживают у родственников.

По поручению губернатора Дмитрия Махонина в район подключены краевые оперативные службы, минтранс и министерство соцзащиты. Обратиться за материальной помощью можно в сектор ГО и ЧС администрации (пос. Октябрьский, ул. Ленина, 57, каб. 308) или в отдел соцзащиты (ул. Ленина, 62, каб. 3, тел. 2-14-67).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Ростовская область: в Каменске-Шахтинском, Морозовске, Волгодонске и Таганроге отключат ТВ и радио
Ростовская область
Ростовская область: в Каменске-Шахтинском, Морозовске, Волгодонске и Таганроге отключат ТВ и радио
АвтоВАЗ меняет сердце Lada: новые моторы впервые получили важное преимущество
Авто
АвтоВАЗ меняет сердце Lada: новые моторы впервые получили важное преимущество
Популярное
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай

Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.

Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана Любовь Степушова
Поставщики ГСМ в Краснодарском крае массово игнорируют государственные контракты из-за убытков
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Последние материалы
Экс-командующий ВМС Британии Джермин назвал варианты действий Путина на Украине
Отпуск превратился в ловушку: внезапный коллапс рейсов заблокировал жителей Кирова в МинВодах
Все встало в одну минуту: часовая пауза на Крымском мосту создала критический коллапс
Здоровье под жестким контролем: новые правила в Вологодской области изменили маршруты пациенток
Жестокий урок домашней тирании: поступок близкого человека заставил Айзу пойти на крайние меры
Бизнес решил рискнуть крупным капиталом: масштаб вложений в ДФО переписал все прогнозы
Тает во рту с приятной кислинкой: пышный кекс с крыжовником под овсяной крошкой
Земли сельского хозяйства превратили в карьер: Псковская область столкнулась с тяжелым ущербом
Забытый пустырь в центре Орла: вскрытие слоев почвы предопределило возрождение старого корпуса
Слишком много для одного рынка: итоговый поток авто из Японии определил новых лидеров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.