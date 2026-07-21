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Дороги в Великом Устюге изменились: финальный рывок определит комфорт тысяч водителей

Россия » Северо-Запад » Вологда

Дорожники завершили 90% работ по ремонту южного подъезда к Великому Устюгу. На участке длиной 3,5 километра обновили дорожное покрытие, заменили водопропускные трубы и проложили 600 метров тротуаров. Проект реализуют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Пыль над трассой Москвы
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пыль над трассой Москвы

Сейчас рабочие перешли к финальному этапу: наносят разметку, ставят новые дорожные знаки, барьерные ограждения и сигнальные столбики. Также на остановках установят новые автопавильоны.

"Основные работы на объекте завершены. Теперь особое внимание уделяем безопасности водителей, пассажиров и пешеходов. Обновленный участок сделает ежедневные поездки жителей деревень Каликино, Заозерье, Белозерово, Ивашево и других населенных пунктов комфортнее и безопаснее. По этой дороге они добираются до Великого Устюга, социальных учреждений, рабочих мест и остановок общественного транспорта", — сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области.

Значение маршрута

Южный подъезд — это ключевая точка для жителей окрестных деревень и водителей, следующим в областной центр. Дорога обеспечивает выезд на федеральную трассу А-123 (Чекшино — Тотьма — Котлас — Куратово), которая ведет к магистрали М-8 "Холмогоры". Этот путь связывает Великий Устюг с Вологдой и соседними округами области.

Параметр Показатель
Протяженность участка 3,5 км
Длина новых тротуаров 600 м
Срок сдачи в эксплуатацию до конца 2024 года

Всего до конца года в Вологодской области приведут в порядок 18 дорожных объектов в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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