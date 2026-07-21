Город теперь видит всё: Барнаул перешел на новый уровень контроля за каждым шагом жителей

В Барнауле установят систему интеллектуального видеонаблюдения. Камеры с искусственным интеллектом появятся в торговых центрах, парках и на остановках общественного транспорта. Оборудование смонтирует компания "Ростелеком".

Фото: commons.wikimedia.org by Бенуа Приёр, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Камеры

Техника позволит автоматически распознавать объекты и фиксировать подозрительную активность. Все потоки данных пойдут в центр управления и мониторинга, чтобы службы могли быстрее реагировать на происшествия.

Проект реализуют совместно с городской администрацией и правоохранительными органами. Это часть общей программы по цифровизации инфраструктуры города.

Параметр Детали проекта Исполнитель "Ростелеком" Локации установки ТЦ, парки, остановки транспорта Функционал Автоматическое распознавание объектов, мониторинг активности

"Новые системы видеонаблюдения станут частью более широкой инициативы по цифровизации городской инфраструктуры, направленной на улучшение качества жизни жителей и повышение эффективности управления городом", — сообщили в "Ростелекоме".

Ответы на популярные вопросы

Кто будет иметь доступ к записям?

Системы интегрированы с центром управления и мониторинга, доступ к данным получат профильные городские службы и правоохранительные органы.

Чем эти камеры отличаются от обычных?

В оборудование встроен искусственный интеллект, который сам находит нарушения или подозрительное поведение, не дожидаясь, пока оператор заметит это на экране.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова