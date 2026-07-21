Город теперь видит всё: Барнаул перешел на новый уровень контроля за каждым шагом жителей

В Барнауле установят систему интеллектуального видеонаблюдения. Камеры с искусственным интеллектом появятся в торговых центрах, парках и на остановках общественного транспорта. Оборудование смонтирует компания "Ростелеком".
Техника позволит автоматически распознавать объекты и фиксировать подозрительную активность. Все потоки данных пойдут в центр управления и мониторинга, чтобы службы могли быстрее реагировать на происшествия.
Проект реализуют совместно с городской администрацией и правоохранительными органами. Это часть общей программы по цифровизации инфраструктуры города.
|Параметр
|Детали проекта
|Исполнитель
|"Ростелеком"
|Локации установки
|ТЦ, парки, остановки транспорта
|Функционал
|Автоматическое распознавание объектов, мониторинг активности
"Новые системы видеонаблюдения станут частью более широкой инициативы по цифровизации городской инфраструктуры, направленной на улучшение качества жизни жителей и повышение эффективности управления городом", — сообщили в "Ростелекоме".
Системы интегрированы с центром управления и мониторинга, доступ к данным получат профильные городские службы и правоохранительные органы.
В оборудование встроен искусственный интеллект, который сам находит нарушения или подозрительное поведение, не дожидаясь, пока оператор заметит это на экране.
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