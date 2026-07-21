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Татарстан перевернул тарифы на М-12: жители Нижнекамска получили доступ к невиданной экономии в 64%

Россия » Поволжье » Казань

Жители Нижнекамского района Татарстана получили доступ к льготным абонементам на проезд по платному участку трассы М-12 — от аэропорта Бегишево до развязки с трассой М-7 возле села Костенеево. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Радмир Беляев.

Развязка МКАД и М-12
Фото: commons.wikimedia.org by Stroi.mos.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Развязка МКАД и М-12

Вводится три варианта пакетов: на 10, 30 и 60 поездок. Стоимость одной проездной для легкового автомобиля составит соответственно 195, 160 и 100 рублей. При максимальном пакете экономия по сравнению с базовым тарифом достигает 64%.

Как оформить абонемент

С 22 июля в многофункциональном центре на Школьном бульваре, 2А начнет работу специализированное "Одно окно М-12". Там можно будет за один визит приобрести транспондер T-pass, зарегистрировать его, пополнить счет и оформить абонемент. При одновременной покупке абонемента транспондер продается со скидкой 50%. Альтернативный вариант — оформить всё удаленно на сайте "Автодора".

Важный нюанс: владельцы абонементов смогут бесплатно проезжать в направлении юго-востока Татарстана. В отличие от технического решения с установкой дополнительной портика, здесь не требуется проезд в обратную сторону для списания средств — система фиксирует направление движения автоматически.

Путь к решению

Вопрос стоимости проезда по этому участку муниципалитет поднимал системно. По словам Беляева, прорыв произошел после совместного обращения с депутатом Госдумы Олегом Морозовым к заместителю председателя Правительства РФ Марату Хуснуллину. После встречи профильным ведомствам были даны соответствующие поручения.

"Работа по решению транспортных вопросов будет продолжена совместно с депутатом Госдумы", — подчеркнул глава района.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий
Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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