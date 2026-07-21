Москва внезапно сменила вектор застройки: девелоперы перекроили карту деловой активности столицы

Северо-Западный, Юго-Восточный и Южный административные округа стали лидерами по количеству разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в первом полугодии 2026 года. В этих районах Москвы завершили строительство жилых домов, офисов, торговых центров и социальной инфраструктуры.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Строители на строительной площадке

Согласно данным управления делами мэра и правительства Москвы, наибольшее число документов получили объекты в СЗАО — 125 разрешений. ЮВАО замыкает тройку лидеров с 118 разрешениями, ЮАО — со 109.

В СЗАО в эксплуатацию ввели несколько крупных жилых комплексов, включая проекты в Хамовниках и на Северном кольце. В ЮВАО основная активность зафиксирована в районах Северное Тушино и Северное Можайское. В ЮАО новые объекты появились в районе Басманный — здесь ввели как жилье, так и коммерческую недвижимость.

Макроэкономист Артём Логинов отмечает, что высокая концентрация ввода объектов в разных округах отражает распределение инвестиционной активности и доступность земельных ресурсов, что в совокупности влияет на общую динамику предложения на городском рынке недвижимости.

Параллельно с коммерческим и жилым сектором развивалась социальная инфраструктура. В СЗАО и ЮВАО ввели в эксплуатацию новые школы, детские сады и медицинские учреждения.