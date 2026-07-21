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Дипломы больше не тормозят: Сахалинская область открыла доступ к тысячам рабочих мест

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

На портале "Работа России" для жителей Сахалинской области открыли 1175 вакансий без требования к опыту работы. Всего работодатели предлагают 2820 рабочих мест для тех, кто окончил учебное заведение или хочет сменить профиль, освоив профессию в процессе.

Фото офиса и рабочего места
Фото: https://unsplash.com by Annie Spratt is licensed under Free
Фото офиса и рабочего места

Спрос есть на самые разные кадры: от водителей, трактористов и каменщиков до инженеров, медицинских сестер и юристов. Специфика острова диктует свои условия — востребованы как технические специальности, так и административный персонал.

Показатель Значение
Вакансий без опыта 1 175
Общее число рабочих мест 2 820
Молодежь до 35 лет в службе занятости (с начала года) 1 634 человека
Устроились на работу 718 человек

"Карьерные консультанты помогают молодежи выбрать направление, найти первую работу, составить резюме, подготовиться к собеседованию, пройти обучение или стажировку", — сообщила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.

Для выпускников коллежей и вузов путь к первому месту работы часто упирается в отсутствие навыков самопрезентации. В Долинском районе с этим столкнулся 18-летний выпускник базового медицинского колледжа Виктор Соков. В Кадровом центре ему помогли составить резюме и подготовиться к интервью.

Итогом стала встреча с руководством ГБУЗ "Центральная районная больница им. Н. К. Орлова", куда Виктора приняли медицинским братом.

"Когда я только получил диплом, я не знал, с чего начать, и очень волновался. Теперь я работаю по специальности, каждое утро иду в больницу и понимаю: моя мечта стала реальностью", — поделился Виктор Соков.

Системная поддержка молодежи в регионе теперь закреплена на федеральном уровне. С 2026 года Сахалинская область участвует в проекте по профориентации и маршрутизации молодежи (часть нацпроекта "Кадры"), инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Помощь с поиском вакансий, обучением и подготовкой к выходу на рынок труда доступна в любом региональном филиале Кадрового центра.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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