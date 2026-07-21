Дипломы больше не тормозят: Сахалинская область открыла доступ к тысячам рабочих мест

На портале "Работа России" для жителей Сахалинской области открыли 1175 вакансий без требования к опыту работы. Всего работодатели предлагают 2820 рабочих мест для тех, кто окончил учебное заведение или хочет сменить профиль, освоив профессию в процессе.
Спрос есть на самые разные кадры: от водителей, трактористов и каменщиков до инженеров, медицинских сестер и юристов. Специфика острова диктует свои условия — востребованы как технические специальности, так и административный персонал.
|Показатель
|Значение
|Вакансий без опыта
|1 175
|Общее число рабочих мест
|2 820
|Молодежь до 35 лет в службе занятости (с начала года)
|1 634 человека
|Устроились на работу
|718 человек
"Карьерные консультанты помогают молодежи выбрать направление, найти первую работу, составить резюме, подготовиться к собеседованию, пройти обучение или стажировку", — сообщила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.
Для выпускников коллежей и вузов путь к первому месту работы часто упирается в отсутствие навыков самопрезентации. В Долинском районе с этим столкнулся 18-летний выпускник базового медицинского колледжа Виктор Соков. В Кадровом центре ему помогли составить резюме и подготовиться к интервью.
Итогом стала встреча с руководством ГБУЗ "Центральная районная больница им. Н. К. Орлова", куда Виктора приняли медицинским братом.
"Когда я только получил диплом, я не знал, с чего начать, и очень волновался. Теперь я работаю по специальности, каждое утро иду в больницу и понимаю: моя мечта стала реальностью", — поделился Виктор Соков.
Системная поддержка молодежи в регионе теперь закреплена на федеральном уровне. С 2026 года Сахалинская область участвует в проекте по профориентации и маршрутизации молодежи (часть нацпроекта "Кадры"), инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
Помощь с поиском вакансий, обучением и подготовкой к выходу на рынок труда доступна в любом региональном филиале Кадрового центра.
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