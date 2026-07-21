Шахтерск удивил сахалинцев масштабами перемен: 44 объекта сменили облик города за прошедший год

Глава Шахтерского муниципального округа Александр Шатов и представитель Сахалинской области Алексей Баженов проверили ход восстановления социальных объектов. Работы ведутся при поддержке Сахалинской области в рамках регионального шефства.

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"Шахтерск продолжает изменяться в лучшую сторону, благодаря помощи Сахалинской области. Только за прошлый год в полном объеме выполнено 44 мероприятия. Это и отремонтированные кровли, и восстановленные социальные объекты, и обустроенные детские площадки, и реконструированная братская могила", — отметил Александр Шатов.

В текущем году строители планируют завершить ремонт в пяти образовательных учреждениях: трех школах и двух детских садах.

Показатель Значение Завершенные мероприятия за прошлый год 44 объекта Школы к ремонту в этом году 3 Детские сады к ремонту в этом году 2

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