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Шахтерск удивил сахалинцев масштабами перемен: 44 объекта сменили облик города за прошедший год

Россия » Новороссия » Донецк

Глава Шахтерского муниципального округа Александр Шатов и представитель Сахалинской области Алексей Баженов проверили ход восстановления социальных объектов. Работы ведутся при поддержке Сахалинской области в рамках регионального шефства.

Обустройство жилого комплекса
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Обустройство жилого комплекса

"Шахтерск продолжает изменяться в лучшую сторону, благодаря помощи Сахалинской области. Только за прошлый год в полном объеме выполнено 44 мероприятия. Это и отремонтированные кровли, и восстановленные социальные объекты, и обустроенные детские площадки, и реконструированная братская могила", — отметил Александр Шатов.

В текущем году строители планируют завершить ремонт в пяти образовательных учреждениях: трех школах и двух детских садах.

Показатель Значение
Завершенные мероприятия за прошлый год 44 объекта
Школы к ремонту в этом году 3
Детские сады к ремонту в этом году 2
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Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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