Выпускники ХМАО‑Югры установили исторический рекорд по количеству стобалльных результатов на Едином государственном экзамене. На текущий момент зафиксировано 112 идеальных оценок — такого показателя в регионе не было ни за один год проведения ЕГЭ. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук.
Рост результатов пришёлся на период дополнительных дней пересдачи, введённых по решению президента РФ. Меры позволили абитуриентам улучшить показатели и повысить шансы на поступление.
До окончания приёма документов в высшие учебные заведения автономного округа остаётся пять дней. В этом году университеты Югры предлагают обучение по 75 специальностям — список расширили семью новыми направлениями. Среди них мехатроника и робототехника: студентов будут готовить к проектированию, программированию, обслуживанию и внедрению беспилотных систем.
На программы высшего образования подано более 25 тысяч заявлений. Наибольший конкурс традиционно фиксируется на технические специальности.
Параллельно продолжается приём в организации СПО. На 2024/25 учебный год предусмотрено 8 895 бюджетных мест — на 1 150 больше, чем годом ранее. Заявлений поступило более 28 тысяч, средний конкурс составляет два человека на место.
В регионе развивается кластерная модель федерального проекта "Профессионалитет" (нацпроект "Молодежь и дети"). В следующем году откроют ещё два кластера — для подготовки специалистов топливно‑энергетического комплекса и транспорта. Это прямая ответная реакция на кадровый запрос базовых отраслей округа.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.