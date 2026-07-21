Такого в Югре еще не видели: рекордные результаты ЕГЭ перевернули шансы абитуриентов

Выпускники ХМАО‑Югры установили исторический рекорд по количеству стобалльных результатов на Едином государственном экзамене. На текущий момент зафиксировано 112 идеальных оценок — такого показателя в регионе не было ни за один год проведения ЕГЭ. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук.

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Рост результатов пришёлся на период дополнительных дней пересдачи, введённых по решению президента РФ. Меры позволили абитуриентам улучшить показатели и повысить шансы на поступление.

Приёмная кампания в вузах: технические специальности лидируют

До окончания приёма документов в высшие учебные заведения автономного округа остаётся пять дней. В этом году университеты Югры предлагают обучение по 75 специальностям — список расширили семью новыми направлениями. Среди них мехатроника и робототехника: студентов будут готовить к проектированию, программированию, обслуживанию и внедрению беспилотных систем.

На программы высшего образования подано более 25 тысяч заявлений. Наибольший конкурс традиционно фиксируется на технические специальности.

Колледжи и "Профессионалитет": расширяют база кадров для реалки

Параллельно продолжается приём в организации СПО. На 2024/25 учебный год предусмотрено 8 895 бюджетных мест — на 1 150 больше, чем годом ранее. Заявлений поступило более 28 тысяч, средний конкурс составляет два человека на место.

В регионе развивается кластерная модель федерального проекта "Профессионалитет" (нацпроект "Молодежь и дети"). В следующем году откроют ещё два кластера — для подготовки специалистов топливно‑энергетического комплекса и транспорта. Это прямая ответная реакция на кадровый запрос базовых отраслей округа.

"Рост стобалльников и наполнение приёмной кампании техническими направлениями — показатель того, как школа и колледж начинают синхронизироваться с промышленным профилем региона. Югра делает ставку на кадры для ТЭК, беспилотников и инженерии. Это верная стратегия: экономика округа не терпит абстракций, ей нужны конкретные компетенции", — отметила эксперт по социальной политике и демографии Елена Романова

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике и демографии эксперт по социальной политике и демографии Елена Романова