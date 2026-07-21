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Металл пробила глаз за секунду на производстве: врачи Рязанской больницы Семашко вернули зрение

Россия » Центр » Рязань

Врачи Рязанской областной больницы имени Н.А. Семашко спасли зрение мужчине, получившему тяжелую производственную травму глаза. О происшествии сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Офтальмологическая операция в Нижневартовске
Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Офтальмологическая операция в Нижневартовске

Травма случилась во время работы с газовым резаком: в правый глаз рабочего попал металлический фрагмент. В результате возникло проникающее ранение с повреждением радужки и хрусталика. К моменту поступления в стационар у пациента наблюдалось сильное кровоизлияние, а зрение на глазу было практически полностью утрачено.

Хирурги офтальмологического отделения провели экстренную операцию. Врачи выполнили первичную обработку корнеосклерального ранения, удалили травматическую катаракту и провели санацию передней камеры глаза. Эти меры позволили сохранить орган и создать условия для восстановления его функций.

"Производственные травмы глаз остаются одной из самых частых причин тяжелых повреждений зрения. Этот случай напоминает, что при работе с металлом, электроинструментом и сварочным оборудованием нужно использовать исправные сертифицированные средства защиты. Соблюдение правил безопасности может сохранить зрение на всю жизнь", — отметили в минздраве Рязанской области.

Вид повреждения Принятые меры
Проникающее ранение, повреждение радужки и хрусталика Первичная хирургическая обработка, удаление катаракты, санация передней камеры

Специалисты подчеркивают, что при подобных травмах критически важно время. Чем быстрее пострадавший попадает на операционный стол, тем выше вероятность вернуть зрение.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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