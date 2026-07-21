Металл пробила глаз за секунду на производстве: врачи Рязанской больницы Семашко вернули зрение

Врачи Рязанской областной больницы имени Н.А. Семашко спасли зрение мужчине, получившему тяжелую производственную травму глаза. О происшествии сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Травма случилась во время работы с газовым резаком: в правый глаз рабочего попал металлический фрагмент. В результате возникло проникающее ранение с повреждением радужки и хрусталика. К моменту поступления в стационар у пациента наблюдалось сильное кровоизлияние, а зрение на глазу было практически полностью утрачено.
Хирурги офтальмологического отделения провели экстренную операцию. Врачи выполнили первичную обработку корнеосклерального ранения, удалили травматическую катаракту и провели санацию передней камеры глаза. Эти меры позволили сохранить орган и создать условия для восстановления его функций.
"Производственные травмы глаз остаются одной из самых частых причин тяжелых повреждений зрения. Этот случай напоминает, что при работе с металлом, электроинструментом и сварочным оборудованием нужно использовать исправные сертифицированные средства защиты. Соблюдение правил безопасности может сохранить зрение на всю жизнь", — отметили в минздраве Рязанской области.
|Вид повреждения
|Принятые меры
|Проникающее ранение, повреждение радужки и хрусталика
|Первичная хирургическая обработка, удаление катаракты, санация передней камеры
Специалисты подчеркивают, что при подобных травмах критически важно время. Чем быстрее пострадавший попадает на операционный стол, тем выше вероятность вернуть зрение.
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