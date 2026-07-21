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Отпуск превратился в ловушку: внезапный коллапс рейсов заблокировал жителей Кирова в МинВодах

Россия » Поволжье » Киров

Более ста жителей Кирова оказались заблокированы в Минеральных Водах из-за внезапной отмены авиарейсов. Перевозчики прекратили прямое сообщение между городами на период с 23 июля по 30 августа. Пассажиры, которые уже улетели на отдых, теперь вынуждены самостоятельно искать способы вернуться домой, переплачивая за билеты в несколько раз.

Вид из самолета на облака
Фото: unsplash.com by Kevin Noble is licensed under Free to use under the Unsplash License
Вид из самолета на облака

Ситуация затронула многих туристов. По словам одной из пострадавших, Александры Макаровой, авиакомпания "Азимут" продавала билеты вплоть до 20 июля, создавая видимость доступности мест, хотя рейсы были отменены менее чем за неделю до вылета.

"Вечером 20 июля пришла рассылка: все рейсы с 23 июля по 30 августа отменяются. Срок возврата денег увеличили до 30 дней, звонки по горячей линии стали платными, а альтернативных рейсов для обмена не предложили", — рассказала Александра Макарова.

Финансовый удар по пассажирам

Отмена прямого сообщения превратила возвращение в дорогостоящий квест. Те, кто покупал билеты по стандартному тарифу (около 12-15 тысяч рублей), теперь сталкиваются с резким ростом цен на альтернативные маршруты с пересадками.

Параметр Прямой рейс (до отмены) Альтернатива сейчас
Стоимость билета 12 000 — 15 000 руб. 19 000 — 30 000 руб.
Время в пути Прямой перелет От 7 до 17 часов
Срок возврата средств Стандартный До 30 дней

Технические сбои и масштаб проблемы

Представители "Азимута" на горячей линии объясняют ситуацию "техническими проблемами" компании, однако конкретики не предоставляют. Помощь в поиске стыковочных рейсов пассажирам не предложили — только вариант с подачей письменной претензии на компенсацию.

Позже авиакомпания "Победа" также подтвердила отмену рейсов из Кирова в Минеральные Воды на тот же период. Перевозчик подчеркнул, что решение не связано с работой аэропорта Победилово. Аналогичный коллапс затронул рейсы из МинВод в Ижевск, Калугу, Ульяновск и Пензу, что указывает на системный сбой в расписании или техническом парке компаний.

Для многих кировчан поездка на поезде, которая занимает двое суток, остается неприемлемым вариантом, что заставляет их покупать дорогие билеты с пересадками в других городах.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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