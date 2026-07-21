Здоровье под жестким контролем: новые правила в Вологодской области изменили маршруты пациенток

В Вологодской области утвердили порядок медицинской помощи для беременных женщин с сахарным диабетом и нарушениями углеводного обмена. Документ четко распределяет, в какие клиники и в какие сроки должны попадать пациентки для контроля состояния.
Женщины с диабетом 1 и 2 типов должны посетить эндокринолога Регионального эндокринологического центра (РЭЦ) в течение семи дней после постановки на учет по беременности. Если же гестационный диабет обнаружили впервые во время беременности, женщину направляют к эндокринологу по месту жительства в тот же семидневный срок. В РЭЦ таких пациенток переведут только если в их районе или городе нет своего специалиста.
Непрерывный мониторинг глюкозы для пациенток с 1 и 2 типами диабета организуют в РЭЦ. Врачи будут проводить осмотры минимум раз в два месяца. Если болезнь перейдет в стадию декомпенсации, женщину незамедлительно госпитализируют в Вологодскую областную клиническую больницу.
Отдельный блок правил касается состояния здоровья после родов. Через 4-12 недель после рождения ребенка женщинам с гестационным диабетом назначат пероральный глюкозотолерантный тест (ПГТТ), при условии, что уровень глюкозы венозной плазмы составит менее 7,0 ммоль/л. Тест поможет врачам понять, нормализовался ли обмен веществ или заболевание переросло в хроническую форму.
|Тип заболевания
|Куда направляют
|Срок приема
|Сахарный диабет 1 и 2 типов
|Региональный эндокринологический центр
|до 7 дней с учета
|Гестационный сахарный диабет
|Эндокринолог по месту жительства
|до 7 дней с диагностики
"Согласно регламенту, беременные вологжанки с сахарным диабетом 1 и 2 типов должны попасть на прием к эндокринологу Регионального эндокринологического центра (РЭЦ) в течение семи дней с момента постановки на учет по беременности. Если же заболевание (гестационный сахарный диабет) впервые диагностировано во время беременности, женщину в тот же 7-дневный срок направляют к эндокринологу по месту жительства", — сообщили в министерстве здравоохранения Вологодской области.
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