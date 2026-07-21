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Здоровье под жестким контролем: новые правила в Вологодской области изменили маршруты пациенток

Россия » Северо-Запад » Вологда

В Вологодской области утвердили порядок медицинской помощи для беременных женщин с сахарным диабетом и нарушениями углеводного обмена. Документ четко распределяет, в какие клиники и в какие сроки должны попадать пациентки для контроля состояния.

Беременность
Фото: unsplash.com by Ryan Franco is licensed under Free to use under the Unsplash License
Беременность

Женщины с диабетом 1 и 2 типов должны посетить эндокринолога Регионального эндокринологического центра (РЭЦ) в течение семи дней после постановки на учет по беременности. Если же гестационный диабет обнаружили впервые во время беременности, женщину направляют к эндокринологу по месту жительства в тот же семидневный срок. В РЭЦ таких пациенток переведут только если в их районе или городе нет своего специалиста.

Непрерывный мониторинг глюкозы для пациенток с 1 и 2 типами диабета организуют в РЭЦ. Врачи будут проводить осмотры минимум раз в два месяца. Если болезнь перейдет в стадию декомпенсации, женщину незамедлительно госпитализируют в Вологодскую областную клиническую больницу.

Отдельный блок правил касается состояния здоровья после родов. Через 4-12 недель после рождения ребенка женщинам с гестационным диабетом назначат пероральный глюкозотолерантный тест (ПГТТ), при условии, что уровень глюкозы венозной плазмы составит менее 7,0 ммоль/л. Тест поможет врачам понять, нормализовался ли обмен веществ или заболевание переросло в хроническую форму.

Тип заболевания Куда направляют Срок приема
Сахарный диабет 1 и 2 типов Региональный эндокринологический центр до 7 дней с учета
Гестационный сахарный диабет Эндокринолог по месту жительства до 7 дней с диагностики

"Согласно регламенту, беременные вологжанки с сахарным диабетом 1 и 2 типов должны попасть на прием к эндокринологу Регионального эндокринологического центра (РЭЦ) в течение семи дней с момента постановки на учет по беременности. Если же заболевание (гестационный сахарный диабет) впервые диагностировано во время беременности, женщину в тот же 7-дневный срок направляют к эндокринологу по месту жительства", — сообщили в министерстве здравоохранения Вологодской области.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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