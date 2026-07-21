Все встало в одну минуту: часовая пауза на Крымском мосту создала критический коллапс

На Крымском мосту во вторник утром возобновили движение после часовой паузы, но к полудню перед пунктами досмотра сформировались серьезные заторы: всего по обе стороны пролива накаопилось около 500 автомобилей. Самая большая очередь — со стороны Керчи, где 300 машин ждут ручного осмотра примерно час. Со стороны Тамани стоит еще 200 авто.

Фото: Телеграм-канал Крымский by Андрей Батура is licensed under Авторство: Андрей Батура Пробка в Крым у Крымского моста сейчас

Мост перекрыли в 11:00 по соображениям безопасности, в 11:54 пропуск открыли. В управлении объекта просят водителей и пассажиров не паниковать, следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности и ориентироваться только на официальные источники.

Новая схема и старые ограничения

Ситуация осложняется введенными ранее мерами. С 20 января 2026 года по автодорожной части моста запрещен проезд грузовиков общей массой более 1,5 тонны — как груженых, так и порожних. Тому же ограничению подлежат гибриды и электромобили. Весь этот транспорт перенаправлен по сухопутному коридору — федеральной трассе Р-280 "Новороссия" через новые регионы.

С 29 апреля изменили организацию подъезда к мосту со стороны Кубани. На 134-м километре трассы А-290 (развязка "Тамань — Волна") потоки разделили на два русла в зависимости от объема багажа. Число досмотровых линий увеличили, но пиковая нагрузка все равно создает переполнение.

"Для туристов и жителей полуострова Крымский мост остается единственной наземной артерией, не требующей пересадки на паром или объезда через новые территории. Любое закрытие — даже на час — мгновенно бьет по планам: сбиваются рейсы, горят туры, люди теряют время и деньги. Новая схема разделения потоков по багажу правильная с точки зрения безопасности, но она работает только при полной загрузке всех досмотровых линий. Если линий меньше, чем нужно в пик, — затор неизбежен", — пояснила обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева.

Что это означает для путников

Летний сезон — время максимальной нагрузки. Очередь в час ожидания при жаре — это риск перегрева двигателей, истощения водителей и пассажиров, особенно с детьми. Альтернатива — паром Кавказ — Керчь или автопоставка по трассе Р-280 — добавляет в пути от нескольких часов до суток.

Для грузоперевозчиков и владельцев электромобилей маршрут через "Новороссию" стал новой нормой, но он удлиняет путь и повышает издержки. В регионе уже привыкли: мост — стратегический объект, и режим его работы может меняться мгновенно. Главное — закладывать запас времени и следить за оперативными каналами.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева