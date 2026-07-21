Бизнес решил рискнуть крупным капиталом: масштаб вложений в ДФО переписал все прогнозы

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Россия » Дальний Восток » Владивосток

Предстоящий Восточный экономический форум во Владивостоке обновит рекорд по количеству и сумме сделок. Организаторы подготовили к подписанию 385 соглашений на 6,5 трлн рублей. Событие пройдет с 1 по 4 сентября. Несмотря на внешнее давление, количество иностранных делегаций планируют сохранить на уровне прошлого года — представители как минимум 75 государств приедут в Приморье.

Рука с зеленым маркером подчеркивает график роста финансовых показателей среди монет и калькулятора
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Рука с зеленым маркером подчеркивает график роста финансовых показателей среди монет и калькулятора

"Мы планируем заключить более 350 соглашений на общую сумму 6,5 триллионов. Это рекорд, такого объема соглашений не было", — сообщил заместитель председателя правительства Юрий Трутнев.

Инвестиционный план до 2030 года

Главным ориентиром для региона остается цель президента России привлечь в ДФО 12 трлн рублей инвестиций к 2030 году. По оценкам полпреда, сейчас выполнена примерно половина этого объема. Темпы привлечения средств опережают график. На текущий момент фактические показатели выше плановых примерно на 11%.

Показатель Значение
Запланированные соглашения на ВЭФ 385 документов
Сумма сделок на форуме 6,5 трлн рублей
Цель по инвестициям к 2030 году 12 трлн рублей

Такой объем документов говорит о том, что бизнес готов заходить в регион, несмотря на логистические сложности и изменение рынков сбыта в АТР. Для Дальнего Востока это шанс зафиксировать обязательства инвесторов в реальные стройки и заводы, а не оставить их в виде деклараций.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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