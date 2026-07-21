Предстоящий Восточный экономический форум во Владивостоке обновит рекорд по количеству и сумме сделок. Организаторы подготовили к подписанию 385 соглашений на 6,5 трлн рублей. Событие пройдет с 1 по 4 сентября. Несмотря на внешнее давление, количество иностранных делегаций планируют сохранить на уровне прошлого года — представители как минимум 75 государств приедут в Приморье.
"Мы планируем заключить более 350 соглашений на общую сумму 6,5 триллионов. Это рекорд, такого объема соглашений не было", — сообщил заместитель председателя правительства Юрий Трутнев.
Главным ориентиром для региона остается цель президента России привлечь в ДФО 12 трлн рублей инвестиций к 2030 году. По оценкам полпреда, сейчас выполнена примерно половина этого объема. Темпы привлечения средств опережают график. На текущий момент фактические показатели выше плановых примерно на 11%.
|Показатель
|Значение
|Запланированные соглашения на ВЭФ
|385 документов
|Сумма сделок на форуме
|6,5 трлн рублей
|Цель по инвестициям к 2030 году
|12 трлн рублей
Такой объем документов говорит о том, что бизнес готов заходить в регион, несмотря на логистические сложности и изменение рынков сбыта в АТР. Для Дальнего Востока это шанс зафиксировать обязательства инвесторов в реальные стройки и заводы, а не оставить их в виде деклараций.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.